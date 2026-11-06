https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982286.html

Чернышенко рассказал о преимуществах коротких поездок для отдыха

Чернышенко рассказал о преимуществах коротких поездок для отдыха - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о преимуществах коротких поездок для отдыха

Короткие выезды российских туристов для отдыха дают большее количество туристических поездок по стране и увеличивают число отдыхающих, сообщил вице-премьер РФ... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:13+0300

2026-11-06T12:13+0300

2026-11-06T12:13+0300

туризм

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Короткие выезды российских туристов для отдыха дают большее количество туристических поездок по стране и увеличивают число отдыхающих, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Короткие поездки дают большее количество турпоездок и увеличение количества отдыхающих. С другой – меньшую загрузку гостиниц, а также увеличение нагрузки на транспорт", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Вице-премьер отметил, что при подготовке к зимнему сезону данные факторы необходимо обязательно учитывать.

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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко