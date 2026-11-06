https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982420.html
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Число туристических поездок по России с января по сентябрь 2026 года составило около 71 миллиона, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:21+0300
бизнес
туризм
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России с января по сентябрь 2026 года составило около 71 миллиона, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 9 месяцев 2026 года по России совершено около 71 миллиона поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, ожидалось, что рост будет больше из-за удачного прироста в начале года, однако летние месяцы скорректировали планы.
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бизнес, туризм, россия, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Чернышенко: число турпоездок по России с января по сентябрь составило около 71 миллиона
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России с января по сентябрь 2026 года составило около 71 миллиона, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За 9 месяцев 2026 года по России совершено около 71 миллиона поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, ожидалось, что рост будет больше из-за удачного прироста в начале года, однако летние месяцы скорректировали планы.