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Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Число туристических поездок по России с января по сентябрь 2026 года составило около 71 миллиона, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:17+0300

2026-11-06T12:17+0300

2026-11-06T12:21+0300

бизнес

туризм

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России с января по сентябрь 2026 года составило около 71 миллиона, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 9 месяцев 2026 года по России совершено около 71 миллиона поездок", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, ожидалось, что рост будет больше из-за удачного прироста в начале года, однако летние месяцы скорректировали планы.

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бизнес, туризм, россия, дмитрий чернышенко