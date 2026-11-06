https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982485.html
Чернышенко рассказал, сколько туристов ежегодно посещают Золотое кольцо
Чернышенко рассказал, сколько туристов ежегодно посещают Золотое кольцо - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал, сколько туристов ежегодно посещают Золотое кольцо
Золотое кольцо ежегодно посещают более 24 миллионов туристов, а юбилей легендарного маршрута в 2027 году должен дать импульс к поездкам по нему, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:17+0300
туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Золотое кольцо ежегодно посещают более 24 миллионов туристов, а юбилей легендарного маршрута в 2027 году должен дать импульс к поездкам по нему, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Золотое кольцо - это уже состоявшийся бренд, он продолжает развиваться, более 24 миллионов туристов в год. И, конечно, мы рассчитываем, что юбилей также даст дополнительный импульс к этому направлению", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Говоря об актуальных вопросах 2027 года, вице-премьер также обратил внимание на подготовку к международному туристическому форуму "Путешествуй!".
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал, сколько туристов ежегодно посещают Золотое кольцо
Чернышенко: юбилей Золотого кольца должен дать импульс к поездкам по маршруту
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Золотое кольцо ежегодно посещают более 24 миллионов туристов, а юбилей легендарного маршрута в 2027 году должен дать импульс к поездкам по нему, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Золотое кольцо - это уже состоявшийся бренд, он продолжает развиваться, более 24 миллионов туристов в год. И, конечно, мы рассчитываем, что юбилей также даст дополнительный импульс к этому направлению", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Говоря об актуальных вопросах 2027 года, вице-премьер также обратил внимание на подготовку к международному туристическому форуму "Путешествуй!".