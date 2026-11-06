https://1prime.ru/20261106/chernyshenko-874982670.html

Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма

Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма

Ближайшей задачей в сфере туризма в настоящее время является обеспечение эффективного зимнего сезона для наращивания темпов роста турпотока, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:23+0300

2026-11-06T12:23+0300

2026-11-06T12:23+0300

туризм

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982670.jpg?1793956991

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ближайшей задачей в сфере туризма в настоящее время является обеспечение эффективного зимнего сезона для наращивания темпов роста турпотока, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Но все-таки ближайшая наша задача – это обеспечить эффективный зимний сезон, чтобы нарастить темпы", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, помимо готовности транспорта и средств размещения, важны точки притяжения и события – куда и зачем приедет турист. Зимой - это в первую очередь горнолыжные курорты. Так, их подготовке, а также безопасности туристов необходимо уделить особое внимание, заключил вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко