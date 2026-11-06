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Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма
Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма
Ближайшей задачей в сфере туризма в настоящее время является обеспечение эффективного зимнего сезона для наращивания темпов роста турпотока, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:23+0300
2026-11-06T12:23+0300
туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982670.jpg?1793956991
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ближайшей задачей в сфере туризма в настоящее время является обеспечение эффективного зимнего сезона для наращивания темпов роста турпотока, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Но все-таки ближайшая наша задача – это обеспечить эффективный зимний сезон, чтобы нарастить темпы", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, помимо готовности транспорта и средств размещения, важны точки притяжения и события – куда и зачем приедет турист. Зимой - это в первую очередь горнолыжные курорты. Так, их подготовке, а также безопасности туристов необходимо уделить особое внимание, заключил вице-премьер.
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
12:23 06.11.2026
 
Чернышенко назвал ближайшую задачу в сфере туризма

Чернышенко: ближайшая задача в сфере туризма – обеспечить эффективный зимний сезон

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ближайшей задачей в сфере туризма в настоящее время является обеспечение эффективного зимнего сезона для наращивания темпов роста турпотока, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Но все-таки ближайшая наша задача – это обеспечить эффективный зимний сезон, чтобы нарастить темпы", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, помимо готовности транспорта и средств размещения, важны точки притяжения и события – куда и зачем приедет турист. Зимой - это в первую очередь горнолыжные курорты. Так, их подготовке, а также безопасности туристов необходимо уделить особое внимание, заключил вице-премьер.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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