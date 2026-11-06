https://1prime.ru/20261106/chihanchin-874967180.html

Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций

Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций - 06.11.2026, ПРАЙМ

Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций

Односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы, что только на руку транснациональной преступности, заявил директор... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T01:18+0300

2026-11-06T01:18+0300

2026-11-06T01:18+0300

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

оон

фатф

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы, что только на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Самый сложный вопрос, - это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами - это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию", - сказал он в ходе встречи. По его словам, об этом говорят "ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей". Глава Росфинмониторинга добавил, что ведомство ищет подходы к работе при санкционном давлении. "И могу сказать, что сегодня хорошие отношения выстроены с порядка 60 странами - теми, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения", - подчеркнул он. Также Чиханчин отметил, что Росфингмониторинг расширяет сотрудничество с другими странами в рамках ШОС, БРИКС и СНГ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг, оон, фатф