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Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций
Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций
Односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы, что только на руку транснациональной преступности, заявил директор... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:18+0300
2026-11-06T01:18+0300
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
оон
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы, что только на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Самый сложный вопрос, - это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами - это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию", - сказал он в ходе встречи. По его словам, об этом говорят "ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей". Глава Росфинмониторинга добавил, что ведомство ищет подходы к работе при санкционном давлении. "И могу сказать, что сегодня хорошие отношения выстроены с порядка 60 странами - теми, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения", - подчеркнул он. Также Чиханчин отметил, что Росфингмониторинг расширяет сотрудничество с другими странами в рамках ШОС, БРИКС и СНГ.
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россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг, оон, фатф
РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг, ООН, ФАТФ
01:18 06.11.2026
 
Чиханчин рассказал о последствиях односторонних санкций

Чиханчин: односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Односторонние санкции снижают эффективность глобальной антиотмывочной системы, что только на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
"Самый сложный вопрос, - это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами - это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию", - сказал он в ходе встречи.
По его словам, об этом говорят "ООН, ФАТФ, все международные площадки, которые занимаются вопросами криминальной составляющей".
Глава Росфинмониторинга добавил, что ведомство ищет подходы к работе при санкционном давлении.
"И могу сказать, что сегодня хорошие отношения выстроены с порядка 60 странами - теми, с которыми наиболее активно идут финансовые взаимоотношения", - подчеркнул он.
Также Чиханчин отметил, что Росфингмониторинг расширяет сотрудничество с другими странами в рамках ШОС, БРИКС и СНГ.
 
РОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторингООНФАТФ
 
 
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