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Число легальных средств размещения в России выросло почти на 13% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Число легальных средств размещения в России выросло почти на 13%
Число легальных средств размещения в России выросло почти на 13% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Число легальных средств размещения в России выросло почти на 13%
Количество легальных средств размещения в России за январь-октябрь 2026 года выросло почти на 13% по сравнению с данными на конец 2025 года, сообщили в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:28+0300
2026-11-06T14:28+0300
бизнес
россия
максим решетников
росаккредитация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874988049.jpg?1793964490
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество легальных средств размещения в России за январь-октябрь 2026 года выросло почти на 13% по сравнению с данными на конец 2025 года, сообщили в Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова. "За январь-октябрь 2026 года в реестр Росаккредитации включились 4303 новых объекта. Число легальных гостиниц, хостелов и баз отдыха с начала года в реестре выросло более чем на треть. По сравнению с данными на конец 2025 года их количество увеличилось почти на 13% (до 31,3 тысячи), а номерной фонд - на 7% (более 1 млн номеров)", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на министра. Работа туробъекта вне реестра незаконна, а турагрегаторы и сервисы бронирования не могут размещать информацию о представителях сферы гостеприимства без ссылки на запись в реестре, напомнил Решетников. Формирование прозрачного рынка гостеприимства, где легальные участники получают конкурентные преимущества, а туристы - достоверную информацию и качественный сервис, является ключевой задачей, подчеркнул он. "Рост реестра более чем на 4,3 тыс. объектов за десять месяцев - это результат последовательной работы по повышению прозрачности отрасли и эффективному контролю за соблюдением требований законодательства. Важным направлением остается профилактика: своевременное информирование бизнеса о требованиях и возможных рисках позволяет предупреждать нарушения еще до их возникновения", - сказал Решетников. Одним из таких инструментов является обязательный профилактический визит в течение шести месяцев с даты включения в реестр, отметил Решетников. "В ходе него предпринимателю разъясняют требования законодательства и дают возможность устранить замечания без применения мер ответственности", - сказал Решетников.
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бизнес, россия, максим решетников, росаккредитация
Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников, Росаккредитация
14:28 06.11.2026
 
Число легальных средств размещения в России выросло почти на 13%

МЭР: число легальных средств размещения в России выросло почти на 13%

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество легальных средств размещения в России за январь-октябрь 2026 года выросло почти на 13% по сравнению с данными на конец 2025 года, сообщили в Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.
"За январь-октябрь 2026 года в реестр Росаккредитации включились 4303 новых объекта. Число легальных гостиниц, хостелов и баз отдыха с начала года в реестре выросло более чем на треть. По сравнению с данными на конец 2025 года их количество увеличилось почти на 13% (до 31,3 тысячи), а номерной фонд - на 7% (более 1 млн номеров)", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на министра.
Работа туробъекта вне реестра незаконна, а турагрегаторы и сервисы бронирования не могут размещать информацию о представителях сферы гостеприимства без ссылки на запись в реестре, напомнил Решетников.
Формирование прозрачного рынка гостеприимства, где легальные участники получают конкурентные преимущества, а туристы - достоверную информацию и качественный сервис, является ключевой задачей, подчеркнул он.
"Рост реестра более чем на 4,3 тыс. объектов за десять месяцев - это результат последовательной работы по повышению прозрачности отрасли и эффективному контролю за соблюдением требований законодательства. Важным направлением остается профилактика: своевременное информирование бизнеса о требованиях и возможных рисках позволяет предупреждать нарушения еще до их возникновения", - сказал Решетников.
Одним из таких инструментов является обязательный профилактический визит в течение шести месяцев с даты включения в реестр, отметил Решетников.
"В ходе него предпринимателю разъясняют требования законодательства и дают возможность устранить замечания без применения мер ответственности", - сказал Решетников.
 
БизнесРОССИЯМаксим РешетниковРосаккредитация
 
 
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