https://1prime.ru/20261106/chuvashija-874997881.html

В Чувашии внедрят корпоративный демографический стандарт

В Чувашии внедрят корпоративный демографический стандарт - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Чувашии внедрят корпоративный демографический стандарт

Корпоративный демографический стандарт внедрят с 1 декабря на двух крупных предприятиях Чувашии, говорится в сообщении правительства России по итогам рабочей... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T17:29+0300

2026-11-06T17:29+0300

2026-11-06T17:29+0300

россия

чувашия

денис мантуров

татьяна голикова

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Корпоративный демографический стандарт внедрят с 1 декабря на двух крупных предприятиях Чувашии, говорится в сообщении правительства России по итогам рабочей поездки первого вице-премьера Дениса Мантурова в республику. Корпоративный демографический стандарт используют уже в 80 регионах России, сообщала в октябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, он включает рекомендации по поддержке работников с семейными обязанностями. "Первый вице-премьер также обсудил с главой Чувашской Республики вопросы демографического развития региона. Достигнута договоренность о внедрении с 1 декабря корпоративного демографического стандарта на двух крупных предприятиях Чувашии. В дальнейшем планируется распространить эту практику на другие промышленные площадки, что будет способствовать решению задач, поставленных Президентом России", - говорится в сообщении кабмина. В правительстве добавили, что Фонд развития промышленности (ФРП) с 2016 года профинансировал в Чувашской республике 11 проектов. Совокупный объем инвестиций в эти инициативы превысил 17 миллиардов рублей. Первый вице-премьер России в рамках рабочей поездки оценил ход реализации проектов импортозамещения на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА). Предприятие выпускает компоненты для насосного оборудования, дизельных двигателей и спецтехники. Мантуров также ознакомился с деятельностью НПП "ЭКРА" – одного из ведущих российских предприятий в сфере электротехнического оборудования для энергетики. "Сегодня мы посетили предприятия обрабатывающей промышленности Чувашской республики, работающие в разных отраслях. Могу сделать вывод, что мы с вами не зря потрудились за эти годы, создав механизмы совместной поддержки. Они дают результат: предприятия наращивают выпуск продукции, расширяют производство и инвестируют в создание новых мощностей. Статистика также подтверждает рост обрабатывающей промышленности, и мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении.

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россия, чувашия, денис мантуров, татьяна голикова