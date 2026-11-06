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Россиянам объяснили, как выбрать новогодний вклад

Россиянам объяснили, как выбрать новогодний вклад - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как выбрать новогодний вклад

Перед каждым Новым годом банки традиционно предлагают сезонные вклады с повышенными ставками. Пока зафиксировано лишь несколько таких предложений. Однако, как... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T03:03+0300

2026-11-06T03:03+0300

2026-11-06T03:03+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Перед каждым Новым годом банки традиционно предлагают сезонные вклады с повышенными ставками. Пока зафиксировано лишь несколько таких предложений. Однако, как рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, с приближением праздников их число начнет расти: например, к середине декабря прошлого года сразу 17 российских банков разработали и вывели на рынок 19 новогодних продуктов.Праздничные предложения остаются дополнительным способом привлечь деньги вкладчиков в условиях конкуренции за ликвидность - сбережения клиентов остаются для банков важным источником фондирования."По опыту прошлых лет сезонные акции запускаются активнее как раз ближе к концу года. Их количество увеличилось с 16 в сентябре до 20 в октябре, то есть на 25%. На 2 ноября насчитывался уже 21 такой вклад — около 1,3% всех депозитов", - говорит Солдатенкова.По ее словам, вместо повышения ставок по всей линейке кредитная организация может запустить специальное предложение. Это позволяет точечно привлекать дополнительные средства, не увеличивая расходы на обслуживание всех вкладов. Кроме того, праздничная акция помогает заинтересовать новых клиентов, которым банк впоследствии может предложить другие продукты. Особенно актуальна такая конкуренция для банков второго эшелона, у которых потребность в ликвидности может быть выше.При этом появление праздничных вкладов не означает, что доходность депозитов растет по всему рынку. По данным мониторинга за неделю с 26 октября по 1 ноября средняя ставка по рублевым вкладам немного снизилась — с 10,26% до 10,23% годовых. По трехмесячным вкладам она составила 11,73%, по годовым — 9,80%, по трехлетним — 7,56%.Эксперт подчеркивает, что такую разницу можно объяснить ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки: банки готовы платить более высокий процент за краткосрочное размещение средств, но не заинтересованы в сохранении такой доходности на несколько лет.На этом фоне праздничные предложения действительно могут выделяться. Сейчас ставки по новогодним вкладам составляют примерно 13,6–14% годовых — отдельные предложения примерно на 2 процентных пункта превышают среднюю ставку по трехмесячным депозитам. Однако сезонный вклад не обязательно выгоднее обычного: праздничное название само по себе ничего не говорит о доходности, а повышенный процент может действовать только при выполнении определенных условий.Перед открытием депозита стоит проверить, на какой срок действует повышенная ставка, нужна ли для нее сумма "новых денег" — средств, которых раньше не было на счетах в этом банке, и каков минимальный взнос. Не менее важно узнать, что произойдет с процентами при досрочном закрытии. Также стоит сравнивать вклады одинаковой срочности и рассчитывать итоговый доход в рублях: более высокая годовая ставка по трехмесячному депозиту не означает, что он принесет больше денег, чем годовой вклад за весь срок размещения.Декабрь может стать удачным моментом для выбора вклада, поскольку ассортимент сезонных предложений, вероятно, расширится. Однако откладывать размещение денег только ради новогодней акции не всегда оправданно: будущие ставки неизвестны, и нет гарантии, что новые предложения окажутся выгоднее действующих. "Если подходящий депозит уже доступен, стоит оценить его условия, а не ориентироваться исключительно на календарь акций. В конечном счете важна не праздничная дата открытия вклада, а его доходность и соответствие личным финансовым планам", - резюмирует Инна Солдатенкова.

https://1prime.ru/20261030/vklady-874663839.html

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эксклюзив, финансы, банки, банковские депозиты, вклады