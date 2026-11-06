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Диетолог объяснила, почему пицца не является здоровым продуктом для детей - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Диетолог объяснила, почему пицца не является здоровым продуктом для детей
Диетолог объяснила, почему пицца не является здоровым продуктом для детей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Диетолог объяснила, почему пицца не является здоровым продуктом для детей
Пицца не является здоровым продуктом для питания ребенка из-за высокого содержания жира и соли, она не может заменить полноценный обед, рассказала РИА Новости... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T06:43+0300
2026-11-06T06:43+0300
общество
здоровье
бизнес
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пицца не является здоровым продуктом для питания ребенка из-за высокого содержания жира и соли, она не может заменить полноценный обед, рассказала РИА Новости ученый секретарь "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. Ранее советник президента России Елена Ямпольская выразила мнение в разговоре с журналистами, что пицца не должна присутствовать в российских школьных столовых, так как это вредная для детей еда. "Почему мы говорим о пицце как о нездоровом продукте? Потому что здесь, как правило, присутствует большое количество жирного сыра и разных жирных соусов, таких как майонез. И вместо мяса зачастую в пиццу добавляют колбасу или сосиски, которые не полезны, так как являются продуктами глубокой переработки. Это блюдо, которое имеет высокую энергетическую ценность и не сбалансировано по соотношению белков, жиров, углеводов. Здесь очень много жира за счет майонеза, колбасных изделий, за счет сыра, и много соли, но при этом мало витаминов и биологически активных веществ", - сказала Денисова. По ее словам, школьнику необходим полноценный обед с традиционными блюдами, который будет включать первое, второе блюдо и овощной салат. Также в рацион ребенка рекомендуется ежедневно включать молочные продукты, которые содержат полноценный белок и кальций. Помимо этого, необходимый ребенку белок также содержится в мясе, рыбе и птице. "А перекусы, которые ребенок берет с собой в школу, будь то бутерброды, снеки или, не дай бог, сладкие батончики, не могут обеспечить всеми необходимыми для роста и сохранения здоровья пищевыми веществами", - подчеркнула диетолог.
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общество , здоровье, бизнес
Общество , Здоровье, Бизнес
06:43 06.11.2026
 
Диетолог объяснила, почему пицца не является здоровым продуктом для детей

Диетолог Денисова: пицца не может заменить полноценный обед для школьников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пицца не является здоровым продуктом для питания ребенка из-за высокого содержания жира и соли, она не может заменить полноценный обед, рассказала РИА Новости ученый секретарь "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.
Ранее советник президента России Елена Ямпольская выразила мнение в разговоре с журналистами, что пицца не должна присутствовать в российских школьных столовых, так как это вредная для детей еда.
"Почему мы говорим о пицце как о нездоровом продукте? Потому что здесь, как правило, присутствует большое количество жирного сыра и разных жирных соусов, таких как майонез. И вместо мяса зачастую в пиццу добавляют колбасу или сосиски, которые не полезны, так как являются продуктами глубокой переработки. Это блюдо, которое имеет высокую энергетическую ценность и не сбалансировано по соотношению белков, жиров, углеводов. Здесь очень много жира за счет майонеза, колбасных изделий, за счет сыра, и много соли, но при этом мало витаминов и биологически активных веществ", - сказала Денисова.
По ее словам, школьнику необходим полноценный обед с традиционными блюдами, который будет включать первое, второе блюдо и овощной салат. Также в рацион ребенка рекомендуется ежедневно включать молочные продукты, которые содержат полноценный белок и кальций. Помимо этого, необходимый ребенку белок также содержится в мясе, рыбе и птице.
"А перекусы, которые ребенок берет с собой в школу, будь то бутерброды, снеки или, не дай бог, сладкие батончики, не могут обеспечить всеми необходимыми для роста и сохранения здоровья пищевыми веществами", - подчеркнула диетолог.
 
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