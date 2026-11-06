https://1prime.ru/20261106/dividenty-874982586.html
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:22+0300
2026-11-06T12:22+0300
2026-11-06T12:22+0300
рынок
финансы
x5 retail group
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982586.jpg?1793956940
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в денежной форме", - говорится в сообщении компании. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.
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рынок, финансы, x5 retail group
Рынок, Финансы, X5 Retail Group
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля за 9 месяцев 2026 года
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в денежной форме", - говорится в сообщении компании.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.