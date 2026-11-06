https://1prime.ru/20261106/dividenty-874982586.html

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:22+0300

2026-11-06T12:22+0300

2026-11-06T12:22+0300

рынок

финансы

x5 retail group

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982586.jpg?1793956940

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в денежной форме", - говорится в сообщении компании. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, x5 retail group