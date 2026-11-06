Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/dividenty-874982586.html
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:22+0300
2026-11-06T12:22+0300
рынок
финансы
x5 retail group
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982586.jpg?1793956940
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в денежной форме", - говорится в сообщении компании. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, x5 retail group
Рынок, Финансы, X5 Retail Group
12:22 06.11.2026
 
Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля на акцию

Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды в 204 рубля за 9 месяцев 2026 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну акцию, сообщили в компании.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 204 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в денежной форме", - говорится в сообщении компании.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 13 декабря 2026 года.
 
РынокФинансыX5 Retail Group
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала