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Доллар дорожает к евро на статистике по рынку труда США - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Доллар дорожает к евро на статистике по рынку труда США
Доллар дорожает к евро на статистике по рынку труда США - 06.11.2026, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро на статистике по рынку труда США
Стоимость доллара растет по отношению к евро в пятницу вечером после публикации макростатистики по рынку труда США, следует из данных торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:47+0300
2026-11-06T18:47+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в пятницу вечером после публикации макростатистики по рынку труда США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,1158 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1219 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,52% - до 102,12 пункта. Инвесторы оценивают американскую макростатистику. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч. Статистика повлияла на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, по итогам декабрьского заседания почти 78% аналитиков ждут повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Днем ранее такого решения ждали 67% опрошенных. "Хорошие сегодняшние данные по занятости подтверждают мнение ФРС о том, что рынок труда США находится в устойчивом состоянии, и могут оказать некоторую поддержку… доллару", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного аналитика ING Bank NV Криса Тернера (Chris Turner). В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.
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рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
18:47 06.11.2026
 
Доллар дорожает к евро на статистике по рынку труда США

Доллар дорожает к евро после публикации макростатистики по рынку труда США

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в пятницу вечером после публикации макростатистики по рынку труда США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару опускался до 1,1158 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1219 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,52% - до 102,12 пункта.
Инвесторы оценивают американскую макростатистику. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч.
Статистика повлияла на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, по итогам декабрьского заседания почти 78% аналитиков ждут повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Днем ранее такого решения ждали 67% опрошенных.
"Хорошие сегодняшние данные по занятости подтверждают мнение ФРС о том, что рынок труда США находится в устойчивом состоянии, и могут оказать некоторую поддержку… доллару", - цитирует агентство Рейтер мнение валютного аналитика ING Bank NV Криса Тернера (Chris Turner).
В пятницу Мичиганский университет опубликовал предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В ноябре показатель вырос до 51 пункта с 48 пунктов в октябре, в то время как аналитики ждали сохранения значения на прежнем уровне.
 
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