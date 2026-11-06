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В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем
В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем - 06.11.2026, ПРАЙМ
В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем
Плавучую пристань для приема пассажирских судов, которые будут регулярно курсировать между Россией и Китаем, установили на международном пункте пропуска... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:02+0300
2026-11-06T15:02+0300
2026-11-06T15:02+0300
бизнес
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китай
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ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Плавучую пристань для приема пассажирских судов, которые будут регулярно курсировать между Россией и Китаем, установили на международном пункте пропуска "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, сообщила губернатор региона Мария Костюк. "По нашей договоренности с правительством города Тунцзян с начала летней навигации плавучая пристань позволит принимать комфортабельный катер на 200 посадочных мест. Он будет курсировать между нашим селом Нижнеленинское и китайским Тунцзяном на регулярной основе", – написала Костюк в своем Telegram-канале. По словам губернатора, установку плавучего дебаркадера для швартовки пассажирских судов завершили несколько дней назад. После введения безвизового режима между Россией и Китаем пассажиропоток через пункт пропуска "Нижнеленинское" увеличился в 2,5 раза. По оценке губернатора, новые транспортные возможности будут способствовать дальнейшему росту туристического потока между двумя странами.
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бизнес, россия, китай
В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем
На международном пункте пропуска "Нижнеленинское" установили плавучую пристань
ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Плавучую пристань для приема пассажирских судов, которые будут регулярно курсировать между Россией и Китаем, установили на международном пункте пропуска "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, сообщила губернатор региона Мария Костюк.
"По нашей договоренности с правительством города Тунцзян с начала летней навигации плавучая пристань позволит принимать комфортабельный катер на 200 посадочных мест. Он будет курсировать между нашим селом Нижнеленинское и китайским Тунцзяном на регулярной основе", – написала Костюк в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, установку плавучего дебаркадера для швартовки пассажирских судов завершили несколько дней назад.
После введения безвизового режима между Россией и Китаем
пассажиропоток через пункт пропуска "Нижнеленинское" увеличился в 2,5 раза. По оценке губернатора, новые транспортные возможности будут способствовать дальнейшему росту туристического потока между двумя странами.