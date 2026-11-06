https://1prime.ru/20261106/eao--874989869.html

В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем

В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем - 06.11.2026, ПРАЙМ

В ЕАО установили плавучую пристань для приема судов между Россией и Китаем

Плавучую пристань для приема пассажирских судов, которые будут регулярно курсировать между Россией и Китаем, установили на международном пункте пропуска... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:02+0300

2026-11-06T15:02+0300

2026-11-06T15:02+0300

бизнес

россия

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874989869.jpg?1793966544

ХАБАРОВСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Плавучую пристань для приема пассажирских судов, которые будут регулярно курсировать между Россией и Китаем, установили на международном пункте пропуска "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, сообщила губернатор региона Мария Костюк. "По нашей договоренности с правительством города Тунцзян с начала летней навигации плавучая пристань позволит принимать комфортабельный катер на 200 посадочных мест. Он будет курсировать между нашим селом Нижнеленинское и китайским Тунцзяном на регулярной основе", – написала Костюк в своем Telegram-канале. По словам губернатора, установку плавучего дебаркадера для швартовки пассажирских судов завершили несколько дней назад. После введения безвизового режима между Россией и Китаем пассажиропоток через пункт пропуска "Нижнеленинское" увеличился в 2,5 раза. По оценке губернатора, новые транспортные возможности будут способствовать дальнейшему росту туристического потока между двумя странами.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай