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Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2

Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2 - 06.11.2026, ПРАЙМ

Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу банка Societe Generale на свое решение о запрете продолжать... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:50+0300

2026-11-06T12:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу банка Societe Generale на свое решение о запрете продолжать судебные разбирательства в иностранных судах с компанией "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима"), следует из материалов дела. "Societe Generale - кассационная жалоба… на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9.10.2026", - сообщается в карточке дела. Информация о принятии жалобы производству и дате слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не приводится. Согласно картотеке арбитражных дел, суд первой инстанции оспариваемым решением по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней судебные разбирательства в иностранных судах. В случае нарушения антиискового запрета с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2). Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.

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