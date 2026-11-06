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Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2 - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2
Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2 - 06.11.2026, ПРАЙМ
Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу банка Societe Generale на свое решение о запрете продолжать... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:50+0300
2026-11-06T12:52+0300
бизнес
финансы
россия
ленинградская область
санкт-петербург
москва
societe generale
еврохим
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу банка Societe Generale на свое решение о запрете продолжать судебные разбирательства в иностранных судах с компанией "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима"), следует из материалов дела. "Societe Generale - кассационная жалоба… на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9.10.2026", - сообщается в карточке дела. Информация о принятии жалобы производству и дате слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не приводится. Согласно картотеке арбитражных дел, суд первой инстанции оспариваемым решением по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней судебные разбирательства в иностранных судах. В случае нарушения антиискового запрета с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2). Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.
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40
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бизнес, финансы, россия, ленинградская область, санкт-петербург, москва, societe generale, еврохим
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Societe Generale, Еврохим
12:50 06.11.2026 (обновлено: 12:52 06.11.2026)
 
Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2

Банк Societe Generale обжаловал запрет на судебные разбирательства с ЕХСЗо-2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу банка Societe Generale на свое решение о запрете продолжать судебные разбирательства в иностранных судах с компанией "Еврохим Северо-Запад-2" (ЕХСЗо-2, дочерняя структура "Еврохима"), следует из материалов дела.
"Societe Generale - кассационная жалоба… на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 9.10.2026", - сообщается в карточке дела.
Информация о принятии жалобы производству и дате слушаний в арбитражном суде Северо-Западного округа пока не приводится.
Согласно картотеке арбитражных дел, суд первой инстанции оспариваемым решением по иску компании "Еврохим Северо-Запад-2" запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней судебные разбирательства в иностранных судах.
В случае нарушения антиискового запрета с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 миллионов евро, с ING Bank – около 75,3 миллиона евро (в пользу ЕХСЗ-2).
Согласно материалам дела, спор связан с предоставлением банками Societe Generale и ING Bank независимых гарантий в рамках проекта по созданию в Ленинградской области завода по производству аммиака и карбамида.
ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.
 
БизнесФинансыРОССИЯЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАSociete GeneraleЕврохим
 
 
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