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Эксперт прокомментировал ограничение ЦБ ипотеки с льготным периодом

Эксперт прокомментировал ограничение ЦБ ипотеки с льготным периодом - 06.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал ограничение ЦБ ипотеки с льготным периодом

Ограничение Центробанком ипотеки с льготным периодом в первые от года до пяти лет не отразится кардинально на всем ипотечном рынке, заявил РИА Новости член... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:42+0300

2026-11-06T13:42+0300

2026-11-06T14:12+0300

банки

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банк россии

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ограничение Центробанком ипотеки с льготным периодом в первые от года до пяти лет не отразится кардинально на всем ипотечном рынке, заявил РИА Новости член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин. Ранее Банк России в "Обзоре Банковского регулирования" сообщил, что с 1 июля планирует ограничить с помощью повышенных резервов для банков рискованные ипотечные схемы с небольшими ежемесячными платежами в первые пять лет ссуды (льготный период). "Я бы не ожидал, что эта мера сама по себе резко изменит весь ипотечный рынок. Она направлена на конкретные программы: в первые годы заемщик платит немного, а затем платеж существенно увеличивается. Прежде всего изменения затронут отдельные предложения на рынке новостроек, а не всю ипотеку", - считает Тумин По словам эксперта, повышенные резервы сделают выдачу таких кредитов менее выгодной для банков. "Поэтому я ожидаю, что часть программ будет закрыта, а в других изменятся условия - например, график увеличения платежей. Но говорить, что объем выдач сократится на определенный процент, сейчас нельзя", - уточнил Тумин. Также он отметил, что для части покупателей выбор действительно станет уже. Кто-то сможет взять меньшую сумму или увеличить первоначальный взнос, а кому-то придется отложить покупку, уточил он. Ограничение такой практики может сократить выбор программ, зато снизить риск ситуации, когда человек оформляет кредит, ориентируясь только на первые годы выплат, заключил Тумин.

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банки, финансы, бизнес, госдума, банк россии