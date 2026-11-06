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Эксперт оценил последствия введения Молдавией виз для россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценил последствия введения Молдавией виз для россиян
Эксперт оценил последствия введения Молдавией виз для россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия введения Молдавией виз для россиян
Если Молдавия введет для граждан России визы, это никак не повлияет на выездной туризм, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ),... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:31+0300
2026-11-06T15:39+0300
туризм
бизнес
россия
молдавия
кишинев
белоруссия
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если Молдавия введет для граждан России визы, это никак не повлияет на выездной туризм, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. Ранее в пятницу премьер Молдавии Василий Тофан допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует процесс евроинтеграции республики. "В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет", - сказал Абасов. По его словам, Молдавия занимает небольшое место в российском выездном туризме. При этом, помимо туристических поездок, спрос связан с транзитом и личными визитами. "Единственное возможное последствие - снижение удобства для остаточного личного и диаспорного коридора из‑за появления консульской процедуры", - добавил он. Абасов поделился, что в период 2023 года по первое полугодие 2026 в учете турпотока в графе Молдавии стоят нулевые значения - направление выпало из измеримого спроса.
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туризм, бизнес, россия, молдавия, кишинев, белоруссия, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, БЕЛОРУССИЯ, Российский союз туриндустрии
15:31 06.11.2026 (обновлено: 15:39 06.11.2026)
 
Эксперт оценил последствия введения Молдавией виз для россиян

Абасов: введение Молдавией виз для россиян не повлияет на выездной туризм

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если Молдавия введет для граждан России визы, это никак не повлияет на выездной туризм, сообщил РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.
Ранее в пятницу премьер Молдавии Василий Тофан допустил, что Кишинев введет визы для граждан России, Белоруссии и Китая, поскольку этого требует процесс евроинтеграции республики.
"В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет", - сказал Абасов.
По его словам, Молдавия занимает небольшое место в российском выездном туризме. При этом, помимо туристических поездок, спрос связан с транзитом и личными визитами.
"Единственное возможное последствие - снижение удобства для остаточного личного и диаспорного коридора из‑за появления консульской процедуры", - добавил он.
Абасов поделился, что в период 2023 года по первое полугодие 2026 в учете турпотока в графе Молдавии стоят нулевые значения - направление выпало из измеримого спроса.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОЛДАВИЯКишиневБЕЛОРУССИЯРоссийский союз туриндустрии
 
 
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