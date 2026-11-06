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Эксперты назвали популярные направления религиозно-познавательного туризма
Эксперты назвали популярные направления религиозно-познавательного туризма - 06.11.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали популярные направления религиозно-познавательного туризма
Муром, Дивеево и Тульская область входят в список востребованных направлений религиозно-познавательного туризма у российских путешественников, рассказали РИА... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:28+0300
2026-11-06T08:28+0300
2026-11-06T08:28+0300
туризм
бизнес
россия
тульская область
сергиев посад
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Муром, Дивеево и Тульская область входят в список востребованных направлений религиозно-познавательного туризма у российских путешественников, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Среди традиционно востребованных направлений религиозно-познавательного туризма эксперт выделяет Муром и Дивеево, Тульскую и Нижегородскую области", - цитирует РСТ генерального директора компании "Мастерская путешествий", эксперта союза Владимира Лутова.
По его словам, в список популярных направлений в данном сегменте также входят города "Золотого кольца", в частности Сергиев Посад и Переславль-Залесский. "Такие маршруты позволяют совместить посещение православных святынь со знакомством с историей и культурой регионов", - отметил он.
Эксперт также рассказал и про "монастыринг" - поездки с кратковременным проживанием в монастырях. Запросы на такой формат поступают туроператорам достаточно редко, так как обычно организацией такого отдыха занимаются специализированные паломнические службы либо сами путешественники.
"В практике туроператоров чаще встречаются экскурсионные маршруты, включающие посещение двух-трех религиозных объектов в сочетании с культурно-познавательной программой: музеями, историческими достопримечательностями и интерактивными мероприятиями", - пояснил Лутов.
В свою очередь управляющий партнер Trends Travel Consulting, эксперт РСТ Мария Киселева поделилась, что интерес туристов к "монастырингу" связан с желанием выйти из режима постоянной доступности, замедлиться и обрести внутреннюю опору.
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туризм, бизнес, россия, тульская область, сергиев посад, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Сергиев Посад, Российский союз туриндустрии, РСТ
Эксперты назвали популярные направления религиозно-познавательного туризма
РСТ назвал Муром, Дивеево и Тульскую область популярными у туристов направлениями
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Муром, Дивеево и Тульская область входят в список востребованных направлений религиозно-познавательного туризма у российских путешественников, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Среди традиционно востребованных направлений религиозно-познавательного туризма эксперт выделяет Муром и Дивеево, Тульскую и Нижегородскую области", - цитирует РСТ генерального директора компании "Мастерская путешествий", эксперта союза Владимира Лутова.
По его словам, в список популярных направлений в данном сегменте также входят города "Золотого кольца", в частности Сергиев Посад и Переславль-Залесский. "Такие маршруты позволяют совместить посещение православных святынь со знакомством с историей и культурой регионов", - отметил он.
Эксперт также рассказал и про "монастыринг" - поездки с кратковременным проживанием в монастырях. Запросы на такой формат поступают туроператорам достаточно редко, так как обычно организацией такого отдыха занимаются специализированные паломнические службы либо сами путешественники.
"В практике туроператоров чаще встречаются экскурсионные маршруты, включающие посещение двух-трех религиозных объектов в сочетании с культурно-познавательной программой: музеями, историческими достопримечательностями и интерактивными мероприятиями", - пояснил Лутов.
В свою очередь управляющий партнер Trends Travel Consulting, эксперт РСТ Мария Киселева поделилась, что интерес туристов к "монастырингу" связан с желанием выйти из режима постоянной доступности, замедлиться и обрести внутреннюю опору.