https://1prime.ru/20261106/eksport-874979954.html
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2%
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2%
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2% в месячном выражении, до рекордных 55,341 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики и финансов Франции. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:28+0300
2026-11-06T11:28+0300
2026-11-06T11:28+0300
мировая экономика
франция
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2% в месячном выражении, до рекордных 55,341 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики и финансов Франции.
Импорт во Францию в отчетном месяце поднялся на 4% к августу, до 62,655 миллиарда евро. Это стало самым высоким уровнем с января 2023 года, когда импорт составлял 63,925 миллиарда евро.
Дефицит торгового баланса, таким образом, вырос до 7,314 миллиарда евро с 5,972 миллиарда в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали торговый дефицит в 5,8 миллиарда евро, экспорт ожидался на уровне 54,8 миллиарда евро, импорт - в 61,2 миллиарда.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2%
Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2%, до рекордных 55,341 миллиарда евро
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экспорт из Франции в сентябре вырос на 2% в месячном выражении, до рекордных 55,341 миллиарда евро, следует из данных министерства экономики и финансов Франции.
Импорт во Францию в отчетном месяце поднялся на 4% к августу, до 62,655 миллиарда евро. Это стало самым высоким уровнем с января 2023 года, когда импорт составлял 63,925 миллиарда евро.
Дефицит торгового баланса, таким образом, вырос до 7,314 миллиарда евро с 5,972 миллиарда в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали торговый дефицит в 5,8 миллиарда евро, экспорт ожидался на уровне 54,8 миллиарда евро, импорт - в 61,2 миллиарда.