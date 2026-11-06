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Экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции
Экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции - 06.11.2026, ПРАЙМ
Экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции
Экспортеры РФ возвращают сегодня 99,5% выручки за реализацию продукции, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T02:39+0300
2026-11-06T02:39+0300
бизнес
россия
юрий чиханчин
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967881.jpg?1793921977
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экспортеры РФ возвращают сегодня 99,5% выручки за реализацию продукции, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Для нас очень важно было и решение другой задачи, которую Вы поставили, это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортеров – возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% – уже расчеты идут в национальных валютах", - рассказал Чиханчин. Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
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бизнес, россия, юрий чиханчин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин
02:39 06.11.2026
 
Экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции

Чиханчин: экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Экспортеры РФ возвращают сегодня 99,5% выручки за реализацию продукции, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Для нас очень важно было и решение другой задачи, которую Вы поставили, это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортеров – возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% – уже расчеты идут в национальных валютах", - рассказал Чиханчин.
Правительство России в августе прошлого года обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Как поясняли в кабмине, решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля.
Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
В мае 2025 года кабмин утвердил постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
 
БизнесРОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир Путин
 
 
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