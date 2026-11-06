https://1prime.ru/20261106/elektromobil-874988908.html

Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби

Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби - 06.11.2026, ПРАЙМ

Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби

Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD установил рекорд, разогнавшись до 503,17 километра в час в Абу-Даби, сообщает портал Kuai jishu. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:40+0300

2026-11-06T14:40+0300

2026-11-06T14:40+0300

бизнес

абу-даби

германия

оаэ

byd

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874988908.jpg?1793965217

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD установил рекорд, разогнавшись до 503,17 километра в час в Абу-Даби, сообщает портал Kuai jishu. Автомобиль Yangwang U9 Xtremе уже успешно развил скорость до 496,22 километра в час в сентябре 2025 года на испытательном полигоне в Германии и стал самым быстрым серийным электромобилем в мире. "Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости... в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 километра в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей", - говорится в сообщении. Yangwang U9 Xtreme стал первым в мире серийным автомобилем, скорость которого превысила 500 километров в час, сообщает портал. BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.

абу-даби

германия

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, абу-даби, германия, оаэ, byd