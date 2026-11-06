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Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби
Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби - 06.11.2026, ПРАЙМ
Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби
Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD установил рекорд, разогнавшись до 503,17 километра в час в Абу-Даби, сообщает портал Kuai jishu. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:40+0300
2026-11-06T14:40+0300
2026-11-06T14:40+0300
бизнес
абу-даби
германия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD установил рекорд, разогнавшись до 503,17 километра в час в Абу-Даби, сообщает портал Kuai jishu.
Автомобиль Yangwang U9 Xtremе уже успешно развил скорость до 496,22 километра в час в сентябре 2025 года на испытательном полигоне в Германии и стал самым быстрым серийным электромобилем в мире.
"Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости... в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 километра в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей", - говорится в сообщении.
Yangwang U9 Xtreme стал первым в мире серийным автомобилем, скорость которого превысила 500 километров в час, сообщает портал.
BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.
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бизнес, абу-даби, германия, оаэ, byd
Бизнес, Абу-Даби, ГЕРМАНИЯ, ОАЭ, BYD
Китайский электромобиль установил рекорд скорости в Абу-Даби
Kuai jishu: китайский электромобиль angwang U9 Xtreme установил рекорд скорости
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайской компании BYD установил рекорд, разогнавшись до 503,17 километра в час в Абу-Даби, сообщает портал Kuai jishu.
Автомобиль Yangwang U9 Xtremе уже успешно развил скорость до 496,22 километра в час в сентябре 2025 года на испытательном полигоне в Германии и стал самым быстрым серийным электромобилем в мире.
"Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости... в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 километра в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей", - говорится в сообщении.
Yangwang U9 Xtreme стал первым в мире серийным автомобилем, скорость которого превысила 500 километров в час, сообщает портал.
BYD является одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Помимо автомобилестроения, компания развивает направление городского рельсового транспорта, в том числе технологию SkyRail - систему подвесного монорельсового транспорта, предназначенную для организации городских пассажирских перевозок.