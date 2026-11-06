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СМИ: ЕС хочет пополнить бюджет за счет нового сбора с крупных компаний

СМИ: ЕС хочет пополнить бюджет за счет нового сбора с крупных компаний - 06.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС хочет пополнить бюджет за счет нового сбора с крупных компаний

Евросоюз рассчитывает пополнить будущий бюджет за счет нового сбора с крупнейших компаний, работающих на европейском рынке, при этом председатель Евросовета... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:51+0300

2026-11-06T10:51+0300

2026-11-06T10:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз рассчитывает пополнить будущий бюджет за счет нового сбора с крупнейших компаний, работающих на европейском рынке, при этом председатель Евросовета Антониу Кошта предложил ограничить его применение корпорациями с годовым оборотом свыше 750 миллионов евро, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов. "Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил сузить действие спорного налога для бизнеса, распространив его только на крупные компании с годовым оборотом свыше 750 миллионов евро в год", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, осведомленных о переговорах. По информации Politico, Кошта рассчитывает, что такая уступка позволит преодолеть разногласия между странами ЕС по поводу новых источников доходов общеевропейского бюджета, которые стали одним из главных препятствий на переговорах. Предложение обсуждалось в четверг на закрытых консультациях руководителя кабинета Кошты Педру Луртие с представителями правительств стран ЕС. Первоначально Еврокомиссия предлагала распространить новый ежегодный корпоративный сбор на предприятия с оборотом свыше 100 миллионов евро. В зависимости от размера компании взнос должен был составлять от 100 тысяч до 750 тысяч евро в год. По расчетам Еврокомиссии, этот механизм мог бы приносить бюджету ЕС около 6,8 миллиарда евро ежегодно. Как изменение порога до 750 миллионов евро повлияет на ожидаемые поступления, пока не уточняется. Ранее, 27 октября, Politico сообщало, что Еврокомиссия также изучает возможность направлять в бюджет ЕС доходы от глобального корпоративного налога, затрагивающего крупнейшие международные компании, которые работают на европейском рынке, преимущественно американские и азиатские. Среди крупнейших международных корпораций, представленных в Евросоюзе, - американские Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Tesla, а также азиатские Toyota, Samsung, Huawei и Lenovo. При этом перечень компаний, которые будут обязаны уплачивать новый сбор, пока не утвержден. Еврокомиссия предлагает сформировать бюджет ЕС на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро. Для финансирования новых расходов и погашения долгов по программе восстановления после пандемии Брюссель предлагает ввести дополнительные источники собственных доходов, чтобы снизить нагрузку на национальные бюджеты стран сообщества. Окончательного соглашения по новым сборам пока нет. Решение о системе собственных доходов бюджета ЕС требует единогласного одобрения государств-членов.

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брюссель, ес, politico, евросовет, toyota camry