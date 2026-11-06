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ФАО повысила прогноз мирового урожая зерновых на 2026 год

ФАО повысила прогноз мирового урожая зерновых на 2026 год - 06.11.2026, ПРАЙМ

ФАО повысила прогноз мирового урожая зерновых на 2026 год

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового урожая зерновых на текущий сельскохозяйственный сезон – до 3 миллиардов | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:54+0300

2026-11-06T13:54+0300

2026-11-06T14:17+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

оон

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового урожая зерновых на текущий сельскохозяйственный сезон – до 3 миллиардов тонн, что может быть вторым по величине показателем за всю историю наблюдений, следует из сообщения организации. "В 2026 году урожай зерновых в мире (включая рис в пересчете на шлифованный рис), как прогнозируется, окажется ниже рекордного показателя 2025 года и достигнет 2999 миллионов тонн, что станет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений", - говорится в релизе. В предыдущем сельхозсезоне значение составило рекордные за историю наблюдений 3,05 миллиарда тонн. Прежний прогноз организации на текущий сезон, еще недавний, октябрьский, составлял 2,979 миллиарда тонн. Прогноз предложения на мировом рынке составляет 3,957 миллиарда тонн по сравнению с октябрьским прогнозом в 3,9285 миллиарда. Кроме того, потребление зерновых ожидается на уровне 2,9714 миллиарда тонн вместо 2,9656 миллиарда. Запасы зерновых на конец сезона прогнозируются в 974,7 миллионов тонн, в октябре ожидался уровень в 950 миллионов. В разрезе отдельных культур - прогноз мирового урожая пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона теперь составляет 819,1 миллиона тонн, а не 813,9 миллиона, ожидавшихся в октябре. Прогноз мирового предложения на сезон был повышен до 1,1651 миллиарда тонн с октябрьской оценки в 1,1589 миллиарда. Прогноз потребления пшеницы был понижен до 804,7 миллиона с 805,3 миллионов тонн. Таким образом, мировые запасы пшеницы на конец периода теперь ожидаются на уровне 360,6 миллиона тонн (прогноз октября составлял 353 миллиона). Прогноз урожая риса на сезон был понижен по сравнению с оценкой октября - до 552 миллионов тонн с 552,5 миллиона. Предложение на рынке прогнозируется на уровне 775,9 миллиона тонн, потребление – 558,7 миллиона (в октябре - 776,6 миллиона тонн и 559 миллионов соответственно). Прогноз запасов риса на конец периода составляет 216,5 миллиона тонн после прогноза октября в 216,9 миллиона.

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сельское хозяйство, мировая экономика, оон