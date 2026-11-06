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ФАО: индекс цен на продовольствие в мире в октябре снизился

ФАО: индекс цен на продовольствие в мире в октябре снизился - 06.11.2026, ПРАЙМ

ФАО: индекс цен на продовольствие в мире в октябре снизился

Агрегированный индексный показатель мировых цен на продовольствие по итогам октября показал снижение после трех месяцев роста, следует из данных... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:25+0300

2026-11-06T14:25+0300

2026-11-06T14:25+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Агрегированный индексный показатель мировых цен на продовольствие по итогам октября показал снижение после трех месяцев роста, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "В октябре 2026 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,2%) ниже пересмотренного сентябрьского показателя", - говорится в сообщении. Пересмотренный показатель сентября составил 135,6 пункта (первоначально - 136 пунктов). Индекс продовольственных цен ФАО демонстрировал рост на протяжении предыдущих трех месяцев, в сентябре достигнув максимального уровня с ноября 2022 года. Наибольшее снижение в октябре показал индекс цен на зерновые. Показатель опустился на 5,5 пункта (на 4,5%) в месячном выражении, до 116,8 пункта, за счет падения цен на пшеницу, кукурузу ячмень и сорго. При этом индекс цен на все виды риса вырос на 1,6% в связи с рядом факторов: задержкой уборки урожая в странах-экспортерах риса, неблагоприятными погодными условиями, а также ростом затрат. Индекс цен на мясо составил 125,5 пункта, сократившись на 1,6 пункта, или на 1,2%, по сравнению с сентябрьским показателем. Снижение цен на свинину в Евросоюзе произошло из-за значительного объема предложения, что в сочетании со слабым спросом повлияло на мировые котировки. Баранина подешевела благодаря сезонному росту предложения со стороны Австралии, также несколько снизились цены на говядину. Цены на мясо птицы оставались относительно стабильными в октябре, устойчивость спроса в мире компенсировала значительное предложение, отмечается в сообщении. В прошедшем месяце индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,3 пункта (на 1,1%) по сравнению с сентябрьским значением, до 117,8 пункта. Как отмечает ФАО, на отрицательную динамику индекса повлияло падение мировых цен на сыр и сливочное масло, в том числе из-за достаточного предложения этих молочных продуктов в ЕС. Индекс цен на сахар продолжил рост в октябре четвертый месяц подряд, поднявшись на 7,5 пункта (на 6,6%) в месячном выражении - до 121,3 пункта, максимального показателя за два года. Росту индекса способствовали перебои в уборке и переработки сахарного тростника в Австралии из-за погодных условий, а также опасения вокруг урожая в Индии. Индекс цен на растительные масла в октябре составил 199,2 пункта и оказался незначительно выше (на 0,6 пункта, или на 0,3%) показателя за сентябрь, при этом обновив свое наивысшее значение с июня 2022 года. В частности, соевое масло подорожало до самого высокого уровня с конца 2022 года, на что оказали влияние спрос в секторе производства биотоплива и сезонное падение предложения в Южной Америке.

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