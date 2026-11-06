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ФАС с начала года согласовала 32 торговые политики доминирующих компаний

ФАС с начала года согласовала 32 торговые политики доминирующих компаний - 06.11.2026, ПРАЙМ

ФАС с начала года согласовала 32 торговые политики доминирующих компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года согласовала 32 документа, описывающего торгово-сбытовую политику доминирующих на рынке компаний,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года согласовала 32 документа, описывающего торгово-сбытовую политику доминирующих на рынке компаний, которые обеспечивают прозрачное ценообразование и единые правила работы для всех участников рынка, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. "В 2026 году ФАС согласовала 32 "торговые политики" доминирующих компаний... Принятие таких документов позволяет обеспечивать прозрачное ценообразование и единые правила работы для всех участников рынка", — говорится в сообщении. Отмечается, что с начала текущего года ведомство согласовало такие документы компаний, действующих на рынках сырья для производства керамогранита, цемента, минеральных удобрений, нефтехимической продукции и угля. Принятые документы определяют, что компании не должны повышать цены на продукцию без экономического или технологического обоснования. Кроме того, они устанавливают недискриминационные условия договоров для всех покупателей, недопустимость навязывания невыгодных или не относящихся к предмету договора условий и необоснованного снижения объемов поставок продукции, утверждает ФАС. В ведомстве также напомнили, что утвержденная торгово-сбытовая политика защищает права не только потребителей и контрагентов, но и помогает предотвратить возможные нарушения антимонопольного законодательства на товарном рынке. Служба продолжит работу, направленную на стимулирование крупного бизнеса к утверждению таких документов в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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