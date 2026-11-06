https://1prime.ru/20261106/fas-875001130.html

ФАС возбудила 76 дел против участников топливного рынка

ФАС возбудила 76 дел против участников топливного рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ

ФАС возбудила 76 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уже 76 дел, а также выдала 109 предупреждений участникам топливного рынка из-за нарушений... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T19:02+0300

александр новак

нпз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875001130.jpg?1793980944

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уже 76 дел, а также выдала 109 предупреждений участникам топливного рынка из-за нарушений антимонопольного законодательства, 75 из которых уже исполнены, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей отраслевых компаний, глав регионов, а также профильных ведомств, в том числе ФАС. "ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. В настоящее время возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений, из которых 75 уже исполнено", - говорится в сообщении. В своем докладе служба также отметила, что продолжается работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями, направленная на стабилизацию ценовой ситуации. На данный момент заключено 154 соглашения в 53 субъектах России. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе Новак. Также он указывал, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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александр новак, нпз