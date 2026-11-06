https://1prime.ru/20261106/finlyandiya-874992793.html
В Финляндии приостановили аресты российских активов
В Финляндии приостановили аресты российских активов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Финляндии приостановили аресты российских активов
Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:52+0300
2026-11-06T15:52+0300
2026-11-06T15:52+0300
россия
финляндия
хельсинки
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Служба судебных приставов Финляндии в 2024 году приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. "Апелляционный суд приостановил новые аресты российского имущества в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, согласно решению суда, начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции. Ранее введенные ограничительные меры остаются в силе. Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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россия, финляндия, хельсинки
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
В Финляндии приостановили аресты российских активов
Финский апелляционный суд приостановил новые аресты российских объектов в стране
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Служба судебных приставов Финляндии в 2024 году приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
"Апелляционный суд приостановил новые аресты российского имущества в Финляндии", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, согласно решению суда, начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции. Ранее введенные ограничительные меры остаются в силе.
Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.