Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии приостановили аресты российских активов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/finlyandiya-874992793.html
В Финляндии приостановили аресты российских активов
В Финляндии приостановили аресты российских активов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Финляндии приостановили аресты российских активов
Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:52+0300
2026-11-06T15:52+0300
россия
финляндия
хельсинки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992793.jpg?1793969555
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Служба судебных приставов Финляндии в 2024 году приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. "Апелляционный суд приостановил новые аресты российского имущества в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, согласно решению суда, начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции. Ранее введенные ограничительные меры остаются в силе. Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.
финляндия
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, хельсинки
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
15:52 06.11.2026
 
В Финляндии приостановили аресты российских активов

Финский апелляционный суд приостановил новые аресты российских объектов в стране

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Служба судебных приставов Финляндии в 2024 году приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов.
"Апелляционный суд приостановил новые аресты российского имущества в Финляндии", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, согласно решению суда, начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции. Ранее введенные ограничительные меры остаются в силе.
Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯХельсинки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала