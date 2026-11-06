https://1prime.ru/20261106/finlyandiya-874992793.html

В Финляндии приостановили аресты российских активов

В Финляндии приостановили аресты российских активов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Финляндии приостановили аресты российских активов

Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:52+0300

2026-11-06T15:52+0300

2026-11-06T15:52+0300

россия

финляндия

хельсинки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992793.jpg?1793969555

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Финляндии приостановил наложение новых ограничительных мер в отношении российских объектов в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Служба судебных приставов Финляндии в 2024 году приняла ограничительные меры в отношении более 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Окружной суд Хельсинки постановил заморозить российские активы более чем на 4 миллиарда долларов. "Апелляционный суд приостановил новые аресты российского имущества в Финляндии", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, согласно решению суда, начатые службой судебных приставов исполнительные аресты приостанавливаются, пока суд не примет решение по апелляции. Ранее введенные ограничительные меры остаются в силе. Ранее в посольстве России в Хельсинки заявили РИА Новости, что половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

финляндия

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, хельсинки