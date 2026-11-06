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Флот "Росморпорта" пополнился новым экологическим судном

Флот "Росморпорта" пополнился новым экологическим судном - 06.11.2026, ПРАЙМ

Флот "Росморпорта" пополнился новым экологическим судном

Флот ФГУП "Росморпорт" пополнен новым экологическим судном - сборщиком загрязненных вод "Алеут", который стал третьим судном проекта RST38, сборщик будет... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

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санкт-петербург

нижегородская область

усть-луга

росморпорт

порт ванино

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Флот ФГУП "Росморпорт" пополнен новым экологическим судном - сборщиком загрязненных вод "Алеут", который стал третьим судном проекта RST38, сборщик будет работать в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает Минтранс России. "5 ноября состоялась передача ФГУП "Росморпорт" судна экологического флота – сборщика льяльных вод "Алеут", построенного на АО "Окская судоверфь" в г. Навашино Нижегородской области. "Алеут" стал третьим судном проекта RST38... В ближайшее время сборщик льяльных вод "Алеут" будет направлен в Северо-Западный бассейновый филиал и до конца года приступит к работе в морском порту Большой порт Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Как отмечают в министерстве, первые два судна проекта RST38 "Копорье" и "Коппи", были введены в эксплуатацию в августе 2024 года и сейчас оказывают экологические услуги в морских портах Усть-Луга и Ванино. Также в 2025 году "Копорье" получило категорию морского автономного надводного судна (МАНС), став первым в стране автономным служебно-вспомогательным судном. "Новые суда проекта RST38 предназначены для сбора нефтесодержащих вод с судов, их отстаивания и сепарации. Они транспортируют нефтеостатки в хранилище, а очищенную воду возвращают на берег или сбрасывают за борт в разрешенных районах... Ледовое усиление позволяет эксплуатировать СЛВ круглогодично", - пояснили в Минтрансе.

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бизнес, россия, санкт-петербург, нижегородская область, усть-луга, росморпорт, порт ванино