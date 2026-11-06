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RTL: Франция ускоренно рассмотрит создание стратегических запасов зерна - 06.11.2026, ПРАЙМ
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RTL: Франция ускоренно рассмотрит создание стратегических запасов зерна
RTL: Франция ускоренно рассмотрит создание стратегических запасов зерна - 06.11.2026, ПРАЙМ
RTL: Франция ускоренно рассмотрит создание стратегических запасов зерна
Французские власти в ускоренном режиме планируют рассмотреть вопрос создания стратегических запасов зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны, | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:43+0300
2026-11-06T17:28+0300
технологии
общество
apple
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Французские власти в ускоренном режиме планируют рассмотреть вопрос создания стратегических запасов зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники."Следует ли создать стратегические запасы зерна для защиты Франции, подобно тому, как это сделано с топливом? Правительство решило изучить этот вопрос и запустило срочную проработку данной темы", - сообщает радио.Отмечается, что Франция, в отличие от ряда других европейских стран, подобными резервами не обладает. При этом она занимает первое место по выращиванию зерновых в Европе.Подобные запасы еще существовали в стране в 1950-х годах, однако позже от них решили избавиться. На сегодняшний день во Франции есть порядка 4,5 тысячи частных хранилищ, которые могли бы обеспечить страну продовольствием на один месяц."Но ничто не помешает их владельцам продать это за границу. Они не защищены", - сообщает радио.По информации СМИ, министр сельского хозяйства республики Анни Женевар поручила своим службам изучить этот вопрос и предоставить выводы до конца месяца.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, общество , apple
Технологии, Общество , Apple
16:43 06.11.2026 (обновлено: 17:28 06.11.2026)
 
RTL: Франция ускоренно рассмотрит создание стратегических запасов зерна

RTL: Франция в ускоренном режиме рассмотрит создание стратегических запасов зерна

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Французские власти в ускоренном режиме планируют рассмотреть вопрос создания стратегических запасов зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники.
"Следует ли создать стратегические запасы зерна для защиты Франции, подобно тому, как это сделано с топливом? Правительство решило изучить этот вопрос и запустило срочную проработку данной темы", - сообщает радио.
Отмечается, что Франция, в отличие от ряда других европейских стран, подобными резервами не обладает. При этом она занимает первое место по выращиванию зерновых в Европе.
Подобные запасы еще существовали в стране в 1950-х годах, однако позже от них решили избавиться. На сегодняшний день во Франции есть порядка 4,5 тысячи частных хранилищ, которые могли бы обеспечить страну продовольствием на один месяц.
"Но ничто не помешает их владельцам продать это за границу. Они не защищены", - сообщает радио.
По информации СМИ, министр сельского хозяйства республики Анни Женевар поручила своим службам изучить этот вопрос и предоставить выводы до конца месяца.
 
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