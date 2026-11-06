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"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа
"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа
Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более конкурентоспособных вариантов, если Россия останется дорогим поставщиком, заявил... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:20+0300
2026-11-06T17:20+0300
2026-11-06T17:20+0300
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более конкурентоспособных вариантов, если Россия останется дорогим поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар."Причина, по которой мы покупаем меньше газа из России и больше из США, имеет очень простой ответ: не политика, а цена. Россия — чрезвычайно дорогая", — приводит издание Turkiye Today слова министра.По его словам, непомерно высокие расходы ускоряют переход Турции к более диверсифицированной сети поставок. При этом Байрактар подчеркнул, что полного разрыва с Москвой не предвидится.Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за восемь месяцев доля российского газа в турецком импорте составила порядка 33%.
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газ, турция, россия
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа
Байрактар: Турция сокращает закупку российского газа из-за высокой цены
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ.
Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более конкурентоспособных вариантов, если Россия останется дорогим поставщиком, заявил
министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
"Причина, по которой мы покупаем меньше газа из России и больше из США, имеет очень простой ответ: не политика, а цена. Россия — чрезвычайно дорогая", — приводит издание Turkiye Today слова министра.
По его словам, непомерно высокие расходы ускоряют переход Турции к более диверсифицированной сети поставок. При этом Байрактар подчеркнул, что полного разрыва с Москвой не предвидится.
Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.
Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за восемь месяцев доля российского газа в турецком импорте составила порядка 33%.