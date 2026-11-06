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"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа

"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Не политика, а цена": Турция объяснила сокращение закупок российского газа

Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более конкурентоспособных вариантов, если Россия останется дорогим поставщиком, заявил... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T17:20+0300

2026-11-06T17:20+0300

2026-11-06T17:20+0300

энергетика

газ

турция

россия

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более конкурентоспособных вариантов, если Россия останется дорогим поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар."Причина, по которой мы покупаем меньше газа из России и больше из США, имеет очень простой ответ: не политика, а цена. Россия — чрезвычайно дорогая", — приводит издание Turkiye Today слова министра.По его словам, непомерно высокие расходы ускоряют переход Турции к более диверсифицированной сети поставок. При этом Байрактар подчеркнул, что полного разрыва с Москвой не предвидится.Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за восемь месяцев доля российского газа в турецком импорте составила порядка 33%.

турция

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газ, турция, россия