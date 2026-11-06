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"Турецкий поток" подал иск к "Нафтогазу" и Gasunie
"Турецкий поток" подал иск к "Нафтогазу" и Gasunie - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Турецкий поток" подал иск к "Нафтогазу" и Gasunie
Нидерландская Sоuth Strеаm Тrаnsроrt, оператор трубопровода "Турецкий поток", направила в арбитражный суд Московской области иск к "Нафтогазу Украины" и... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:25+0300
2026-11-06T08:25+0300
2026-11-06T08:42+0300
газ
турция
черное море
сербия
газпром
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Нидерландская Sоuth Strеаm Тrаnsроrt, оператор трубопровода "Турецкий поток", направила в арбитражный суд Московской области иск к "Нафтогазу Украины" и нидерландской Gаsuniе Тrаnsроrt Sеrviсеs, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Иск поступил в суд 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Третьим лицом истец просит привлечь к спору "Газпром". "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
турция
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газ, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, ТУРЦИЯ, Черное море, СЕРБИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
"Турецкий поток" подал иск к "Нафтогазу" и Gasunie
Оператор "Турецкого потока" подал в суд в арбитражный суд на "Нафтогазу" и Gasunie
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Нидерландская Sоuth Strеаm Тrаnsроrt, оператор трубопровода "Турецкий поток", направила в арбитражный суд Московской области иск к "Нафтогазу Украины" и нидерландской Gаsuniе Тrаnsроrt Sеrviсеs, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Предмет и основания исковых требований пока не уточняются.
Иск поступил в суд 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Третьим лицом истец просит привлечь к спору "Газпром".
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.