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"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 06.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" установил четвертый за ноябрь абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", новый максимум установлен 5 ноября,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:28+0300

2026-11-06T10:28+0300

2026-11-06T10:28+0300

газ

россия

китай

якутия

ковыктинское месторождение

газпром

сила сибири

cnpc

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" установил четвертый за ноябрь абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", новый максимум установлен 5 ноября, сообщила компания. "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд – четвертый с начала этого месяца – зафиксирован 5 ноября", - говорится в сообщении. В наступившем году "Газпром" сообщал о шести новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле, трижды в ноябре - последний раз 4 ноября. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.

китай

якутия

ковыктинское месторождение

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газ, россия, китай, якутия, ковыктинское месторождение, газпром, сила сибири, cnpc, газопровод "сила сибири"