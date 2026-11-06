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"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" установил четвертый за ноябрь абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", новый максимум установлен 5 ноября,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:28+0300
2026-11-06T10:28+0300
2026-11-06T10:28+0300
газ
россия
китай
якутия
ковыктинское месторождение
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сила сибири
cnpc
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" установил четвертый за ноябрь абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", новый максимум установлен 5 ноября, сообщила компания. "Газпром" установил новый абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд – четвертый с начала этого месяца – зафиксирован 5 ноября", - говорится в сообщении. В наступившем году "Газпром" сообщал о шести новых рекордах суточных поставок газа в Китай по газопроводу: дважды в январе, один раз в июле, трижды в ноябре - последний раз 4 ноября. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Прошлой осенью "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по газопроводу до 44 миллиардов кубометров газа в год.
китай
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Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ЯКУТИЯ, Ковыктинское месторождение, Газпром, Сила Сибири, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" установил четвертый за ноябрь абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай