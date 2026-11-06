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"Газпром" заявил об истощении запасов газа в европейских ПХГ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" заявил об истощении запасов газа в европейских ПХГ
"Газпром" заявил об истощении запасов газа в европейских ПХГ - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" заявил об истощении запасов газа в европейских ПХГ
Высокие темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы ускоряют истощение запасов газохранилищ, за семь дней с начала сезона европейцы выкачали уже 2,5%... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T15:58+0300
2026-11-06T16:04+0300
газ
европа
газпром
ес
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Высокие темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы ускоряют истощение запасов газохранилищ, за семь дней с начала сезона европейцы выкачали уже 2,5% голубого топлива от закачанного ранее объема, сообщила компания. Накануне "Газпром" сообщил, ссылаясь на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора (28 октября) стал исторически минимальным и составил 74,9%. С этого дня показатель снижается. "Высокие темпы отбора ускоряют истощение запасов газа в хранилищах Европы. За семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов", - говорится в сообщении. В "Газпроме" подчеркнули, что Европа продолжает ставить антирекорды по выкачиванию энергоносителя из подземных хранилищ. Так, по данным GIE, которые приводит компания, 4 ноября отбор газа из европейских ПХГ стал наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум для этих суток, установленный десять лет назад, превышен почти на четверть. "Газпром" напомнил, что антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы также 28-29 октября и 1-2 ноября.
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газ, европа, газпром, ес, gie
Газ, ЕВРОПА, Газпром, ЕС, GIE
15:58 06.11.2026 (обновлено: 16:04 06.11.2026)
 
"Газпром" заявил об истощении запасов газа в европейских ПХГ

"Газпром": высокие темпы отбора газа из ПХГ Европы ускоряют истощение их запасов

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Высокие темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы ускоряют истощение запасов газохранилищ, за семь дней с начала сезона европейцы выкачали уже 2,5% голубого топлива от закачанного ранее объема, сообщила компания.
Накануне "Газпром" сообщил, ссылаясь на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора (28 октября) стал исторически минимальным и составил 74,9%. С этого дня показатель снижается.
"Высокие темпы отбора ускоряют истощение запасов газа в хранилищах Европы. За семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов", - говорится в сообщении.
В "Газпроме" подчеркнули, что Европа продолжает ставить антирекорды по выкачиванию энергоносителя из подземных хранилищ.
Так, по данным GIE, которые приводит компания, 4 ноября отбор газа из европейских ПХГ стал наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум для этих суток, установленный десять лет назад, превышен почти на четверть.
"Газпром" напомнил, что антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы также 28-29 октября и 1-2 ноября.
 
ГазЕВРОПАГазпромЕСGIE
 
 
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