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Гендиректор РЖД произвел праздничный залп в честь 175-летия железной дороги

Гендиректор РЖД произвел праздничный залп в честь 175-летия железной дороги - 06.11.2026, ПРАЙМ

Гендиректор РЖД произвел праздничный залп в честь 175-летия железной дороги

Гендиректор РЖД Олег Белозеров произвел праздничный залп из орудия с Государева бастиона в Петропавловской крепости в честь 175-летия железной дороги... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:30+0300

2026-11-06T13:30+0300

2026-11-06T13:30+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров произвел праздничный залп из орудия с Государева бастиона в Петропавловской крепости в честь 175-летия железной дороги Санкт-Петербург - Москва, сообщила компания. "Полуденный выстрел в честь 175-летия железной дороги Санкт-Петербург – Москва сегодня прозвучал в Петропавловской крепости. Праздничный залп из орудия с Государева бастиона в Петропавловской крепости Петербурга произвел глава РЖД Олег Белозеров", - говорится в сообщении РЖД. Белозеров назвал день запуска движения по магистрали знаменательным днем. "Вместе с запуском движения по магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой был дан старт развитию сети железнодорожного транспорта всей России. Сегодня железная дорога не только связывает две столицы, но и объединяет историю транспорта с его инновационным будущим", - цитируют РЖД его слова. На Соборной площади Петропавловской крепости открыта тематическая выставка Музея железных дорог России в честь 175-летия железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Официальное открытие постоянного движения по железной дороге Санкт-Петербург – Москва состоялось 13 ноября (1 ноября по старому стилю) 1851 года. Ее строительство курировал лично император Николай I, именно он настоял на прокладке путей по кратчайшему маршруту и утвердил единую для России ширину колеи в 1524 миллиметра. Железная дорога, соединившая две столицы, была построена за 8,5 лет и стала самой протяженной в мире двухпутной магистралью – длиной 644 километра. На маршруте возвели 184 моста, 69 водопропускных труб, 19 путепроводов и 34 станции. Пассажирские поезда ходили со скоростью 40 километров в час, совершая весь путь за 18 часов.

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