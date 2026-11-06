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Генсек НАТО признал, что сделка США и России вызвала панику в Европе - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Генсек НАТО признал, что сделка США и России вызвала панику в Европе
Генсек НАТО признал, что сделка США и России вызвала панику в Европе - 06.11.2026, ПРАЙМ
Генсек НАТО признал, что сделка США и России вызвала панику в Европе
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:54+0300
2026-11-06T11:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако напомнил, что сама Европа продолжает закупать российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Рютте нидерландской программе Pauw &amp; De Wit. "Объявление о сделке вызвало "панику"… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая", - заявил Рютте, комментируя реакцию европейских союзников США на соглашение российского и американского президентов. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. На фоне энергетических трудностей США и роста цен на топливо эта договоренность вызвала резкую критику европейских союзников Вашингтона. Евросоюз после начала конфликта на Украине ввел масштабные ограничения против российских энергоносителей, однако импорт российского СПГ продолжается. Москва неоднократно заявляла, что санкционные ограничения наносят ущерб самим странам ЕС.
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мировая экономика, сша, европа, вашингтон, марк рютте, владимир путин, дональд трамп, ес, нато, bloomberg
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Марк Рютте, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Bloomberg
10:54 06.11.2026 (обновлено: 11:12 06.11.2026)
 
Генсек НАТО признал, что сделка США и России вызвала панику в Европе

Генсек НАТО Рютте: соглашение США с Россией о поставках дизеля вызвало панику в ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако напомнил, что сама Европа продолжает закупать российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Рютте нидерландской программе Pauw & De Wit.
"Объявление о сделке вызвало "панику"… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая", - заявил Рютте, комментируя реакцию европейских союзников США на соглашение российского и американского президентов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. На фоне энергетических трудностей США и роста цен на топливо эта договоренность вызвала резкую критику европейских союзников Вашингтона.
Евросоюз после начала конфликта на Украине ввел масштабные ограничения против российских энергоносителей, однако импорт российского СПГ продолжается.
Москва неоднократно заявляла, что санкционные ограничения наносят ущерб самим странам ЕС.
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАВАШИНГТОНМарк РюттеВладимир ПутинДональд ТрампЕСНАТОBloomberg
 
 
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