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Промпроизводство в Германии в сентябре выросло на 0,7%

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло на 0,7% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в Германии в сентябре выросло на 0,7%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 0,7% к августу, следует из пресс-релиза Федерального статистического | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:21+0300

2026-11-06T10:21+0300

2026-11-06T10:41+0300

промышленность

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 0,7% к августу, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали нулевой месячной динамики.В годовом выражении объем промышленного производства в стране в сентябре увеличился на 0,4%.Промышленное производство за исключением энергетического и строительного секторов в сентябре к августу выросло в стране на 1,7%. Производство товаров производственно-технического назначения увеличилось на 3%, потребительских товаров - на 0,8%.Ведомство при этом пересмотрело вниз данные августа. Так, показатель продемонстрировал рост на 1% в месячном выражении (первоначально - увеличение на 2%), в годовом - поднялся на 0,7% (первоначально - рост на 2,3%).

германия

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промышленность, мировая экономика, германия