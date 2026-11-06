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Глава Nvidia потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Глава Nvidia потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций
Глава Nvidia потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций - 06.11.2026, ПРАЙМ
Глава Nvidia потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций
Генеральный директор американского производителя графических карт Nvidia Дженсен Хуан потерял 15 миллиардов долларов и вылетел из десятки богатейших людей мира... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:17+0300
2026-11-06T09:47+0300
бизнес
мировая экономика
сша
калифорния
nvidia
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор американского производителя графических карт Nvidia Дженсен Хуан потерял 15 миллиардов долларов и вылетел из десятки богатейших людей мира из-за падения стоимости акций компании в четверг, сообщило агентство Блумберг. "Состояние генерального директора Nvidia Corp. сократилось на 15,1 миллиарда долларов, до 150,9 миллиарда, поскольку акции компании резко упали после убедительной победы демократов на выборах (в Конгресс США - ред.) в среду. Из-за этих потерь он опустился с девятого на 13-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index", - передаёт агентство. Блумберг поясняет, что падению стоимости акций Nvidia способствовали ожидания того, что Палата представителей и Сенат, контролируемые демократами, будут стремиться ограничить строительство центров обработки данных. А эти объекты - ключевой компонент инфраструктуры для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Поэтому акции Nvidia по итогам четверга подешевели на 9,26%. Агентство также отметило, что 500 самых богатых людей в совокупности потеряли 185 миллиардов долларов, что стало одним из крупнейших однодневных лишений состояния с момента начала составления Блумбергом соответствующего рейтинга в 2012 году. К тому же стремительное падение котировок технологических компаний произошло после периода бума в сфере искусственного интеллекта, когда технологические миллиардеры были на пути к своему лучшему году по объему увеличения богатства за все время наблюдений агентства, отмечает Блумберг. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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бизнес, мировая экономика, сша, калифорния, nvidia, конгресс сша
Бизнес, Мировая экономика, США, Калифорния, Nvidia, Конгресс США
09:17 06.11.2026 (обновлено: 09:47 06.11.2026)
 
Глава Nvidia потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций

Блумберг: гендиректор Nvidia Хуан потерял 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор американского производителя графических карт Nvidia Дженсен Хуан потерял 15 миллиардов долларов и вылетел из десятки богатейших людей мира из-за падения стоимости акций компании в четверг, сообщило агентство Блумберг.
"Состояние генерального директора Nvidia Corp. сократилось на 15,1 миллиарда долларов, до 150,9 миллиарда, поскольку акции компании резко упали после убедительной победы демократов на выборах (в Конгресс США - ред.) в среду. Из-за этих потерь он опустился с девятого на 13-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index", - передаёт агентство.
Блумберг поясняет, что падению стоимости акций Nvidia способствовали ожидания того, что Палата представителей и Сенат, контролируемые демократами, будут стремиться ограничить строительство центров обработки данных. А эти объекты - ключевой компонент инфраструктуры для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Поэтому акции Nvidia по итогам четверга подешевели на 9,26%.
Агентство также отметило, что 500 самых богатых людей в совокупности потеряли 185 миллиардов долларов, что стало одним из крупнейших однодневных лишений состояния с момента начала составления Блумбергом соответствующего рейтинга в 2012 году.
К тому же стремительное падение котировок технологических компаний произошло после периода бума в сфере искусственного интеллекта, когда технологические миллиардеры были на пути к своему лучшему году по объему увеличения богатства за все время наблюдений агентства, отмечает Блумберг.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
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