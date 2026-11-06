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США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки - 06.11.2026, ПРАЙМ
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:21+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и потребовал полного соблюдения обязательств в рамках торгового соглашения, заключенного в Пусане, сообщает американское финансовое ведомство. "Министр Бессент подчеркнул важность полного и немедленного выполнения Китаем своих обязательств, взятых в Пусане, и выразил обеспокоенность недавними действиями китайской стороны", - говорится в пресс-релизе ведомства. Глава американского минфина также подчеркнул, что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях зависит от конкретных результатов, а Соединенные Штаты намерены пристально оценивать выполнение Китаем достигнутых договоренностей. В переговорах с американской стороны также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних экономических отношений и ход реализации Пусанского соглашения, подтвердив важность поддержания прямого и откровенного диалога, отмечается в пресс-релизе. В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане, заключив временное торговое соглашение на один год. В сентябре действие договоренностей продлили до 10 января 2027 года. В рамках сделки Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47% (за счет сокращения "фентанилового" тарифа с 20% до 10%), а Пекин взял на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции и гарантированным поставкам редкоземельных металлов.
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Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Госсовет
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки
Глава Минфина США Бессент потребовал от Китая полного выполнения Пусанской торговой сделки
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и потребовал полного соблюдения обязательств в рамках торгового соглашения, заключенного в Пусане, сообщает американское финансовое ведомство.
"Министр Бессент подчеркнул важность полного и немедленного выполнения Китаем своих обязательств, взятых в Пусане, и выразил обеспокоенность недавними действиями китайской стороны", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Глава американского минфина также подчеркнул, что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях зависит от конкретных результатов, а Соединенные Штаты намерены пристально оценивать выполнение Китаем достигнутых договоренностей.
В переговорах с американской стороны также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних экономических отношений и ход реализации Пусанского соглашения, подтвердив важность поддержания прямого и откровенного диалога, отмечается в пресс-релизе.
В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане, заключив временное торговое соглашение на один год. В сентябре действие договоренностей продлили до 10 января 2027 года. В рамках сделки Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47% (за счет сокращения "фентанилового" тарифа с 20% до 10%), а Пекин взял на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции и гарантированным поставкам редкоземельных металлов.