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США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки - 06.11.2026, ПРАЙМ
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США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки - 06.11.2026, ПРАЙМ
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки
Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:21+0300
2026-11-06T21:35+0300
мировая экономика
китай
сша
кнр
скотт бессент
си цзиньпин
дональд трамп
госсовет
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и потребовал полного соблюдения обязательств в рамках торгового соглашения, заключенного в Пусане, сообщает американское финансовое ведомство. "Министр Бессент подчеркнул важность полного и немедленного выполнения Китаем своих обязательств, взятых в Пусане, и выразил обеспокоенность недавними действиями китайской стороны", - говорится в пресс-релизе ведомства. Глава американского минфина также подчеркнул, что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях зависит от конкретных результатов, а Соединенные Штаты намерены пристально оценивать выполнение Китаем достигнутых договоренностей. В переговорах с американской стороны также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних экономических отношений и ход реализации Пусанского соглашения, подтвердив важность поддержания прямого и откровенного диалога, отмечается в пресс-релизе. В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане, заключив временное торговое соглашение на один год. В сентябре действие договоренностей продлили до 10 января 2027 года. В рамках сделки Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47% (за счет сокращения "фентанилового" тарифа с 20% до 10%), а Пекин взял на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции и гарантированным поставкам редкоземельных металлов.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Госсовет
21:21 06.11.2026 (обновлено: 21:35 06.11.2026)
 
США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки

Глава Минфина США Бессент потребовал от Китая полного выполнения Пусанской торговой сделки

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и потребовал полного соблюдения обязательств в рамках торгового соглашения, заключенного в Пусане, сообщает американское финансовое ведомство.
"Министр Бессент подчеркнул важность полного и немедленного выполнения Китаем своих обязательств, взятых в Пусане, и выразил обеспокоенность недавними действиями китайской стороны", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Глава американского минфина также подчеркнул, что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях зависит от конкретных результатов, а Соединенные Штаты намерены пристально оценивать выполнение Китаем достигнутых договоренностей.
В переговорах с американской стороны также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних экономических отношений и ход реализации Пусанского соглашения, подтвердив важность поддержания прямого и откровенного диалога, отмечается в пресс-релизе.
В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане, заключив временное торговое соглашение на один год. В сентябре действие договоренностей продлили до 10 января 2027 года. В рамках сделки Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47% (за счет сокращения "фентанилового" тарифа с 20% до 10%), а Пекин взял на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции и гарантированным поставкам редкоземельных металлов.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАКНРСкотт БессентСи ЦзиньпинДональд ТрампГоссовет
 
 
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