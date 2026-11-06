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США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки

США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки - 06.11.2026, ПРАЙМ

США потребовали от Китая выполнения Пусанской торговой сделки

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:21+0300

2026-11-06T21:21+0300

2026-11-06T21:35+0300

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе телефонного разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном выразил серьезную обеспокоенность действиями Пекина и потребовал полного соблюдения обязательств в рамках торгового соглашения, заключенного в Пусане, сообщает американское финансовое ведомство. "Министр Бессент подчеркнул важность полного и немедленного выполнения Китаем своих обязательств, взятых в Пусане, и выразил обеспокоенность недавними действиями китайской стороны", - говорится в пресс-релизе ведомства. Глава американского минфина также подчеркнул, что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях зависит от конкретных результатов, а Соединенные Штаты намерены пристально оценивать выполнение Китаем достигнутых договоренностей. В переговорах с американской стороны также принял участие торговый представитель США Джеймисон Грир. В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних экономических отношений и ход реализации Пусанского соглашения, подтвердив важность поддержания прямого и откровенного диалога, отмечается в пресс-релизе. В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане, заключив временное торговое соглашение на один год. В сентябре действие договоренностей продлили до 10 января 2027 года. В рамках сделки Вашингтон снизил пошлины на китайские товары с 57% до 47% (за счет сокращения "фентанилового" тарифа с 20% до 10%), а Пекин взял на себя обязательства по закупке американской сельхозпродукции и гарантированным поставкам редкоземельных металлов.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, скотт бессент, си цзиньпин, дональд трамп, госсовет