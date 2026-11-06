https://1prime.ru/20261106/gosduma-875001215.html

Госдума может 11 ноября рассмотреть проект о раскрытии состава вейпов

Госдума может 11 ноября рассмотреть проект о раскрытии состава вейпов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Госдума может 11 ноября рассмотреть проект о раскрытии состава вейпов

Госдума может 11 ноября на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T19:03+0300

россия

общество

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Госдума может 11 ноября на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, следует из решения профильного комитета по охране здоровья, документ был внесен в Госдуму правительством РФ, он доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости. В частности, речь идет о данных о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости. Также информация касается веществ, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания или тления. "Направить настоящее решение, текст законопроекта и материалы к нему в Совет Госдумы для включения указанного законопроекта в проект порядка работы Госдумы на 11 ноября 2026 года для рассмотрения во втором чтении", - сказано в документе. Кроме того, депутаты Госдумы подготовили поправку, которой предлагается перенести вступление закона в силу с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года в случае его принятия. Госдума 1 октября приняла данный законопроект в I чтении. В настоящее время изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, при этом часть сведений они маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не могут быть опубликованы в открытом доступе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал профильный думский комитет ускорить подготовку законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

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россия, общество , вячеслав володин, госдума