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Чистая прибыль IKEA по итогам финансового года снизилась на 6,5%
Чистая прибыль IKEA по итогам финансового года снизилась на 6,5% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль IKEA по итогам финансового года снизилась на 6,5%
Чистая прибыль шведского ритейлера IKEA по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 6,5% и составила 1,399 миллиарда евро,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:36+0300
2026-11-06T16:36+0300
2026-11-06T16:36+0300
бизнес
финансы
украина
ikea
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского ритейлера IKEA по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 6,5% и составила 1,399 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Операционная прибыль составила 1,459 миллиарда евро, уменьшившись на 15,4% по отношению к предшествующему году. Общий операционный доход компании снизился на 1,7% - до 25,864 миллиарда евро. Общие продажи IKEA, в том числе продукции, еды и услуг 13 франшиз компании снизились на 1,8% - до 43,8 миллиарда евро. Отмечается, что по состоянию на 31 августа IKEA Group и франчайзи в совокупности управляли более 780 розничными точками IKEA на 64 рынках. В это число входят крупные и небольшие магазины, а также пункты проектирования и оформления заказов. Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает почти 27 тысяч сотрудников. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем.
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бизнес, финансы, украина, ikea
Бизнес, Финансы, УКРАИНА, IKEA
Чистая прибыль IKEA по итогам финансового года снизилась на 6,5%
Чистая прибыль IKEA по итогам 2025-2026 финансового года снизилась на 6,5%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского ритейлера IKEA по итогам 2025-2026 финансового года, завершившегося 31 августа, сократилась на 6,5% и составила 1,399 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Операционная прибыль составила 1,459 миллиарда евро, уменьшившись на 15,4% по отношению к предшествующему году. Общий операционный доход компании снизился на 1,7% - до 25,864 миллиарда евро.
Общие продажи IKEA
, в том числе продукции, еды и услуг 13 франшиз компании снизились на 1,8% - до 43,8 миллиарда евро.
Отмечается, что по состоянию на 31 августа IKEA Group и франчайзи в совокупности управляли более 780 розничными точками IKEA на 64 рынках. В это число входят крупные и небольшие магазины, а также пункты проектирования и оформления заказов.
Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает почти 27 тысяч сотрудников.
В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине
все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем.