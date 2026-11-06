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Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян

Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ

Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян

Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T03:00+0300

2026-11-06T03:00+0300

2026-11-06T03:00+0300

финансы

россия

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. В России страховая пенсия назначается по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. "Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году", - сказал Чирков. Ранее глава ведомства сообщил РИА Новости, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды - с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.

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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд