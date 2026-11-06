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Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян
Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян - 06.11.2026, ПРАЙМ
Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян
Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T03:00+0300
2026-11-06T03:00+0300
финансы
россия
сергей чирков
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967975.jpg?1793923239
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. В России страховая пенсия назначается по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. "Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году", - сказал Чирков. Ранее глава ведомства сообщил РИА Новости, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды - с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.
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40
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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд
03:00 06.11.2026
 
Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян

Чирков: индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
В России страховая пенсия назначается по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
"Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году", - сказал Чирков.
Ранее глава ведомства сообщил РИА Новости, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды - с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.
 
ФинансыРОССИЯСергей ЧирковСоциальный фонд
 
 
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