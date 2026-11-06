https://1prime.ru/20261106/indonezija-874979217.html
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения - 06.11.2026, ПРАЙМ
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:12+0300
2026-11-06T11:12+0300
2026-11-06T11:12+0300
туризм
бизнес
россия
индонезия
татарстан
рустам минниханов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874979217.jpg?1793952773
ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном.
"Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы (между Индонезией и Татарстаном - ред.). Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили", - заявил он.
Минниханов также отметил взаимный интерес к развитию туризма. По его словам, Индонезия является привлекательным туристическим направлением, при этом Россия также может предложить многое путешественникам из этой страны.
индонезия
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, индонезия, татарстан, рустам минниханов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения
Минниханов обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном
ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном.
"Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы (между Индонезией и Татарстаном - ред.). Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили", - заявил он.
Минниханов также отметил взаимный интерес к развитию туризма. По его словам, Индонезия является привлекательным туристическим направлением, при этом Россия также может предложить многое путешественникам из этой страны.