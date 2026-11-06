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Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения

Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения - 06.11.2026, ПРАЙМ

Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:12+0300

2026-11-06T11:12+0300

2026-11-06T11:12+0300

туризм

бизнес

россия

индонезия

татарстан

рустам минниханов

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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном. "Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы (между Индонезией и Татарстаном - ред.). Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили", - заявил он. Минниханов также отметил взаимный интерес к развитию туризма. По его словам, Индонезия является привлекательным туристическим направлением, при этом Россия также может предложить многое путешественникам из этой страны.

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татарстан

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туризм, бизнес, россия, индонезия, татарстан, рустам минниханов