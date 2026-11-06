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Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения - 06.11.2026, ПРАЙМ
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:12+0300
2026-11-06T11:12+0300
туризм
бизнес
россия
индонезия
татарстан
рустам минниханов
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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном. "Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы (между Индонезией и Татарстаном - ред.). Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили", - заявил он. Минниханов также отметил взаимный интерес к развитию туризма. По его словам, Индонезия является привлекательным туристическим направлением, при этом Россия также может предложить многое путешественникам из этой страны.
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туризм, бизнес, россия, индонезия, татарстан, рустам минниханов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов
11:12 06.11.2026
 
Глава Татарстана обсудил с Индонезией вопрос прямого авиасообщения

Минниханов обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном

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ДЖАКАРТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Индонезию обсудил вопрос прямого авиасообщения между Индонезией и Татарстаном.
"Очень важны для бизнеса прямые авиационные рейсы (между Индонезией и Татарстаном - ред.). Сегодня их пока нет. Мы этот вопрос тоже сегодня обсудили", - заявил он.
Минниханов также отметил взаимный интерес к развитию туризма. По его словам, Индонезия является привлекательным туристическим направлением, при этом Россия также может предложить многое путешественникам из этой страны.
 
ТуризмБизнесРОССИЯИНДОНЕЗИЯТАТАРСТАНРустам Минниханов
 
 
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