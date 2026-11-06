https://1prime.ru/20261106/intellekt-874972684.html

Искусственного интеллекта не существует, заявил IT-эксперт

Искусственного интеллекта не существует, заявил IT-эксперт - 06.11.2026, ПРАЙМ

Искусственного интеллекта не существует, заявил IT-эксперт

Искусственного интеллекта не существует, и признаков его появления в ближайшее время нет, считает IT -эксперт Илья Корнейчук. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:47+0300

2026-11-06T09:47+0300

2026-11-06T09:50+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственного интеллекта не существует, и признаков его появления в ближайшее время нет, считает IT -эксперт Илья Корнейчук. "Никакого искусственного интеллекта не существует. И на данный момент нет никаких признаков того, что он появится в ближайшее время", - сказал Корнейчук 360.ru. По его словам, все знания, которые накопило человечество, уже вкинули в обучение нейромоделей. Корнейчук подчеркнул, что используемые сейчас технологии - это рассуждающие генеративные нейросетевые модели, а не AGI, способный понимать, обучаться и решать. Эксперт отметил, что нейросети активно применяют программисты: они берут на себя часть задач и позволяют одному специалисту среднего уровня заменить большое количество начинающих. "То есть это очень продвинутые T9... Это все суперинтересно. Но такого, чтобы это внезапно стало искусственным интеллектом, настоящим AGI, мы даже близко не находимся там", - заключил Корнейчук.

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технологии, общество