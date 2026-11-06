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В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал двигатель - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал двигатель
В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал двигатель - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал двигатель
Самолет, у которого отказал один из двигателей, аварийно приземлился в Иркутске, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщило Восточное межрегиональное... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:11+0300
2026-11-06T10:11+0300
бизнес
россия
общество
иркутск
ск рф
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ИРКУТСК, 6 ноя - ПРАЙМ. Самолет, у которого отказал один из двигателей, аварийно приземлился в Иркутске, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи СК и прокуратура устанавливают обстоятельства происшествия. "У воздушного судна, следовавшего сообщением "Талакан – Иркутск", на подлете к городу Иркутску, произошел отказ одного из двигателей. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка прошла благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали. Борт повреждений не получил. Проверка начата по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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бизнес, россия, общество , иркутск, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Иркутск, СК РФ
10:11 06.11.2026
 
В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал двигатель

В Иркутске аварийно приземлился самолет, у которого отказал один из двигателей

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ИРКУТСК, 6 ноя - ПРАЙМ. Самолет, у которого отказал один из двигателей, аварийно приземлился в Иркутске, экипаж и пассажиры не пострадали, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи СК и прокуратура устанавливают обстоятельства происшествия.
"У воздушного судна, следовавшего сообщением "Талакан – Иркутск", на подлете к городу Иркутску, произошел отказ одного из двигателей. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посадка прошла благополучно, экипаж и находящиеся на борту пассажиры не пострадали. Борт повреждений не получил.
Проверка начата по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
 
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