https://1prime.ru/20261106/ispaniya-874992522.html

Возможное хищение средств ЕС расследуют после аварии в Испании, пишут СМИ

Возможное хищение средств ЕС расследуют после аварии в Испании, пишут СМИ - 06.11.2026, ПРАЙМ

Возможное хищение средств ЕС расследуют после аварии в Испании, пишут СМИ

Европейская прокуратура начала расследование возможного мошенничества с использованием средств ЕС, выделенных на модернизацию высокоскоростной железнодорожной... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:48+0300

2026-11-06T15:48+0300

2026-11-06T15:48+0300

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МАДРИД, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейская прокуратура начала расследование возможного мошенничества с использованием средств ЕС, выделенных на модернизацию высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид - Севилья, после аварии в испанской провинции Толедо, унесшей жизни 69 человек, сообщает газета Pais. "Европейская прокуратура начала расследование возможного мошенничества при использовании средств Европейского союза, выделенных на работы по модернизации высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид - Севилья", - пишет издание со ссылкой на источники. По его данным, проверка касается средств, выделенных на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения, модернизацию систем сигнализации и связи. В частности, речь идет о субсидии в размере более 111,6 миллиона евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на реконструкцию линии. Так, в пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности (AESF) и счетной палаты для запроса документации, необходимой для установления возможного нецелевого использования европейских средств. Расследование было начато по инициативе самой прокуратуры ЕС после железнодорожной катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда (провинция Толедо), в результате которой погибли 69 человек. При этом отмечается, что аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордоба, где погибли 46 человек. Оба расследования направлены на установление того, каким образом были израсходованы европейские средства, выделенные на модернизацию железнодорожной линии Мадрид - Севилья.

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мировая экономика, мадрид, испания, ес