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Акции JTI рухнули после передачи активов в России под временное управление

Акции JTI рухнули после передачи активов в России под временное управление - 06.11.2026, ПРАЙМ

Акции JTI рухнули после передачи активов в России под временное управление

Акции табачной группы Japan Tobacco Inc рухнули на рекордные 19,3% на торгах в Токио после того, как президент РФ Владимир Путин передал российские активы... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T14:43+0300

2026-11-06T14:43+0300

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Акции табачной группы Japan Tobacco Inc рухнули на рекордные 19,3% на торгах в Токио после того, как президент РФ Владимир Путин передал российские активы компании во временное управление, пишет Bloomberg."Потеря российского бизнеса стала бы значительным ударом для Japan Tobacco, известной своими сигаретами Camel и Winston", — отмечает агентство.По данным Bloomberg, правительство Японии владеет примерно одной третью Japan Tobacco, а российский рынок обеспечивает почти четверть операционной прибыли компании. На ее долю приходится 41% рынка горючих табачных изделий в России.Кроме того, по оценке аналитика SMBC Nikko Securities Цукасы Фуруты, в России могут оказаться заблокированы денежные средства и депозиты до 1,27 миллиарда долларов."Мы подали протест российскому правительству и призвали его принять незамедлительные меры, например отменить эти решения", — приводит Bloomberg слова министра торговли Японии Ресэя Акадзавы.В сентябре во временное управление были переданы активы ряда других зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан") и другие.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее передачу активов иностранных компаний во временное управление, назвал такие меры продолжением тренда, отметив, что одним из основных факторов решения стало то, что компании - из недружественных стран. Песков также отмечал, что решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимаются с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые действия против России.

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россия, япония, jti, владимир путин, акции, торги, рынок