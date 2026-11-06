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Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков

Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков - 06.11.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков

Правительство России утвердило изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря текущего года, следует из постановления кабмина. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:09+0300

2026-11-06T21:09+0300

2026-11-06T21:11+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря текущего года, следует из постановления кабмина. Теперь вывод спиртосодержащей продукции из оборота возможен только после получения системой маркировки универсального передаточного документа. Он должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями продавца и покупателя. В августе в Минпромторге России поясняли, что подобный подход позволит исключить бесконтрольное списание продавцом подобной продукции и обеспечить ее прослеживаемость.

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бизнес, россия, минпромторг