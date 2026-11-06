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Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков
Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков - 06.11.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков
Правительство России утвердило изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря текущего года, следует из постановления кабмина. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:09+0300
2026-11-06T21:11+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875005276.jpg?1793988667
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря текущего года, следует из постановления кабмина. Теперь вывод спиртосодержащей продукции из оборота возможен только после получения системой маркировки универсального передаточного документа. Он должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями продавца и покупателя. В августе в Минпромторге России поясняли, что подобный подход позволит исключить бесконтрольное списание продавцом подобной продукции и обеспечить ее прослеживаемость.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
21:09 06.11.2026 (обновлено: 21:11 06.11.2026)
 
Правительство утвердило изменения правил маркировки спиртовых антисептиков

Кабмин утвердил изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило изменения правил маркировки спиртосодержащих антисептиков с 1 декабря текущего года, следует из постановления кабмина.
Теперь вывод спиртосодержащей продукции из оборота возможен только после получения системой маркировки универсального передаточного документа. Он должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями продавца и покупателя.
В августе в Минпромторге России поясняли, что подобный подход позволит исключить бесконтрольное списание продавцом подобной продукции и обеспечить ее прослеживаемость.
 
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