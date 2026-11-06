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Qazaqgaz построит газоперерабатывающий завод на Кашагане
Qazaqgaz построит газоперерабатывающий завод на Кашагане - 06.11.2026, ПРАЙМ
Qazaqgaz построит газоперерабатывающий завод на Кашагане
Глава Qazaqgaz Алибек Жамауов подписал в Китае контракт о строительстве на месторождении Кашаган на западе Казахстана газоперерабатывающего завода (ГПЗ)... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:38+0300
2026-11-06T09:38+0300
2026-11-06T09:48+0300
газ
китай
казахстан
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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Qazaqgaz Алибек Жамауов подписал в Китае контракт о строительстве на месторождении Кашаган на западе Казахстана газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает газовая компания. "Алибек Жамауов провел переговоры с китайскими партнерами по проекту строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 миллиарда кубометров в год на базе сырья месторождения Кашаган. Главным итогом встречи стало подписание договора на проектирование, поставку, строительство и ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении. В Qazaqgaz уточнили, что документ заключен между ее дочерней организацией - Qazaqgaz Processing - и консорциумом, в состав которого вошли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company - Kazakhstan Branch, China Wuhuan Engineering Corporation Ltd. и компании AVC Production и C-NRG. Оператор добавил, что запуск предприятия позволит существенно нарастить объемы переработки сырого газа с Кашагана, а также обеспечить внутренний рынок дополнительными объемами товарного газа, сжиженного углеводородного газа и серы.
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газ, китай, казахстан
Qazaqgaz построит газоперерабатывающий завод на Кашагане
Qazaqgaz построит в Китае газоперерабатывающий завод мощностью 2,5 млрд кубов газа в год
АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Глава Qazaqgaz Алибек Жамауов подписал в Китае контракт о строительстве на месторождении Кашаган на западе Казахстана газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 2,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает газовая компания.
"Алибек Жамауов провел переговоры с китайскими партнерами по проекту строительства газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 миллиарда кубометров в год на базе сырья месторождения Кашаган. Главным итогом встречи стало подписание договора на проектирование, поставку, строительство и ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
В Qazaqgaz уточнили, что документ заключен между ее дочерней организацией - Qazaqgaz Processing - и консорциумом, в состав которого вошли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company - Kazakhstan Branch, China Wuhuan Engineering Corporation Ltd. и компании AVC Production и C-NRG.
Оператор добавил, что запуск предприятия позволит существенно нарастить объемы переработки сырого газа с Кашагана, а также обеспечить внутренний рынок дополнительными объемами товарного газа, сжиженного углеводородного газа и серы.