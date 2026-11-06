Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/kazahstan-874976062.html
В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов"
В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов" - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов"
Ежегодная экспортная выручка "Долины центров обработки данных" (ЦОД) в казахстанском Экибастузе может составить 3,1 миллиарда долларов, сообщает правительство... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:24+0300
2026-11-06T10:24+0300
финансы
казахстан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874976062.jpg?1793949860
АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная экспортная выручка "Долины центров обработки данных" (ЦОД) в казахстанском Экибастузе может составить 3,1 миллиарда долларов, сообщает правительство республики со ссылкой на оценку агентства KPMG. "Долина ЦОДов" - технологический и крупный экономический проект, способный дать серьезный импульс казахстанскому экспорту. Согласно оценке международного агентства KPMG, потенциальная ежегодная экспортная выручка может составить 3,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. В правительстве Казахстана также ожидают, что совокупный объем инвестиций в страну за весь срок службы центров обработки данных, рассчитанный на 20 лет, составит 15 миллиардов долларов. Сообщается, что первая фаза проекта предусматривает создание трех ЦОДов общей мощностью 304 мегаватт. По данным "Казахтелекома", ввод первого ЦОДа мощностью 68 мегаватт запланирован на второй квартал 2027 года. Параллельно ведется работа по созданию второго дата-центра Firebird AI мощностью 164 мегаватта, которая, как ожидается, завершится в третьем квартале 2027 года. В правительстве Казахстана добавили, что для реализации второй фазы проекта "Долина ЦОДов" подписаны предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 мегаватт с возможностью расширения до 620 мегаватт. Отмечается, что ведутся переговоры с Aleria, Energy Capital Global и China Energy по дополнительным мощностям на 240 мегаватт с перспективой увеличения до 420 мегаватт. К 2029 году общую мощность "Долины ЦОДов" планируется довести до 1 гигаватт.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, казахстан
Финансы, КАЗАХСТАН
10:24 06.11.2026
 
В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов"

KPMG: экспортная выручка "Долины центров обработки данных" может составить $3,1 миллиарда

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная экспортная выручка "Долины центров обработки данных" (ЦОД) в казахстанском Экибастузе может составить 3,1 миллиарда долларов, сообщает правительство республики со ссылкой на оценку агентства KPMG.
"Долина ЦОДов" - технологический и крупный экономический проект, способный дать серьезный импульс казахстанскому экспорту. Согласно оценке международного агентства KPMG, потенциальная ежегодная экспортная выручка может составить 3,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
В правительстве Казахстана также ожидают, что совокупный объем инвестиций в страну за весь срок службы центров обработки данных, рассчитанный на 20 лет, составит 15 миллиардов долларов.
Сообщается, что первая фаза проекта предусматривает создание трех ЦОДов общей мощностью 304 мегаватт.
По данным "Казахтелекома", ввод первого ЦОДа мощностью 68 мегаватт запланирован на второй квартал 2027 года. Параллельно ведется работа по созданию второго дата-центра Firebird AI мощностью 164 мегаватта, которая, как ожидается, завершится в третьем квартале 2027 года.
В правительстве Казахстана добавили, что для реализации второй фазы проекта "Долина ЦОДов" подписаны предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 мегаватт с возможностью расширения до 620 мегаватт.
Отмечается, что ведутся переговоры с Aleria, Energy Capital Global и China Energy по дополнительным мощностям на 240 мегаватт с перспективой увеличения до 420 мегаватт. К 2029 году общую мощность "Долины ЦОДов" планируется довести до 1 гигаватт.
 
ФинансыКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала