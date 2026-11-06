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В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов"

В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов" - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане оценили экспортную выручку "Долины ЦОДов"

Ежегодная экспортная выручка "Долины центров обработки данных" (ЦОД) в казахстанском Экибастузе может составить 3,1 миллиарда долларов, сообщает правительство... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:24+0300

2026-11-06T10:24+0300

2026-11-06T10:24+0300

финансы

казахстан

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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная экспортная выручка "Долины центров обработки данных" (ЦОД) в казахстанском Экибастузе может составить 3,1 миллиарда долларов, сообщает правительство республики со ссылкой на оценку агентства KPMG. "Долина ЦОДов" - технологический и крупный экономический проект, способный дать серьезный импульс казахстанскому экспорту. Согласно оценке международного агентства KPMG, потенциальная ежегодная экспортная выручка может составить 3,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. В правительстве Казахстана также ожидают, что совокупный объем инвестиций в страну за весь срок службы центров обработки данных, рассчитанный на 20 лет, составит 15 миллиардов долларов. Сообщается, что первая фаза проекта предусматривает создание трех ЦОДов общей мощностью 304 мегаватт. По данным "Казахтелекома", ввод первого ЦОДа мощностью 68 мегаватт запланирован на второй квартал 2027 года. Параллельно ведется работа по созданию второго дата-центра Firebird AI мощностью 164 мегаватта, которая, как ожидается, завершится в третьем квартале 2027 года. В правительстве Казахстана добавили, что для реализации второй фазы проекта "Долина ЦОДов" подписаны предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 мегаватт с возможностью расширения до 620 мегаватт. Отмечается, что ведутся переговоры с Aleria, Energy Capital Global и China Energy по дополнительным мощностям на 240 мегаватт с перспективой увеличения до 420 мегаватт. К 2029 году общую мощность "Долины ЦОДов" планируется довести до 1 гигаватт.

казахстан

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финансы, казахстан