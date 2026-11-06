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Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива
Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива
Приказ о запрете экспорта бензина и дизельного топлива из Казахстана с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года подписал министр энергетики республики Ерлан... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:12+0300
2026-11-06T13:12+0300
2026-11-06T13:12+0300
казахстан
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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Приказ о запрете экспорта бензина и дизельного топлива из Казахстана с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года подписал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, документ опубликован в Эталонном контрольном банке НПА Казахстана.
Подобные ограничения в Казахстане вводятся регулярно - предыдущий полугодовой мораторий на экспорт горючего действует с 21 мая по 21 ноября 2026 года.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в приказе.
В документе уточняется, что исключения сделаны для вывоза топлива в баках автомобилей не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также вывоза нефтепродуктов железнодорожным транспортом (за исключением вывоза бензина согласно планам поставки).
Кроме того, с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года введен запрет на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, добавляется в приказе главы минэнерго республики.
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казахстан
Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива
Минэнерго Казахстана запретило экспорт бензина с 22 ноября по 22 мая 2027 года
АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Приказ о запрете экспорта бензина и дизельного топлива из Казахстана с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года подписал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, документ опубликован в Эталонном контрольном банке НПА Казахстана.
Подобные ограничения в Казахстане вводятся регулярно - предыдущий полугодовой мораторий на экспорт горючего действует с 21 мая по 21 ноября 2026 года.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в приказе.
В документе уточняется, что исключения сделаны для вывоза топлива в баках автомобилей не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также вывоза нефтепродуктов железнодорожным транспортом (за исключением вывоза бензина согласно планам поставки).
Кроме того, с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года введен запрет на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, добавляется в приказе главы минэнерго республики.