https://1prime.ru/20261106/kazahstan-874985093.html

Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива

Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива - 06.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан запретил экспорт бензина и дизельного топлива

Приказ о запрете экспорта бензина и дизельного топлива из Казахстана с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года подписал министр энергетики республики Ерлан... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:12+0300

2026-11-06T13:12+0300

2026-11-06T13:12+0300

казахстан

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АСТАНА, 6 ноя - ПРАЙМ. Приказ о запрете экспорта бензина и дизельного топлива из Казахстана с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года подписал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, документ опубликован в Эталонном контрольном банке НПА Казахстана. Подобные ограничения в Казахстане вводятся регулярно - предыдущий полугодовой мораторий на экспорт горючего действует с 21 мая по 21 ноября 2026 года. "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в приказе. В документе уточняется, что исключения сделаны для вывоза топлива в баках автомобилей не более одного раза в сутки, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также вывоза нефтепродуктов железнодорожным транспортом (за исключением вывоза бензина согласно планам поставки). Кроме того, с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года введен запрет на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, добавляется в приказе главы минэнерго республики.

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