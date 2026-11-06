https://1prime.ru/20261106/kitay-874986536.html

Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за "выключателя" для защиты рынка

Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за "выключателя" для защиты рынка - 06.11.2026, ПРАЙМ

Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за "выключателя" для защиты рынка

Китай предупредил Евросоюз о возможных ответных действиях, если Брюссель примет односторонние ограничительные меры против китайских интересов. Об этом заявил... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:50+0300

2026-11-06T13:50+0300

2026-11-06T13:50+0300

экономика

мировая экономика

китай

брюссель

пекин

марош шефчович

ес

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093567_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_7668859c91fb5ac416cd05375cb552f4.jpg

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Китай предупредил Евросоюз о возможных ответных действиях, если Брюссель примет односторонние ограничительные меры против китайских интересов. Об этом заявил посол КНР в ЕС Цай Жунь, сообщает Euronews. Заявление прозвучало на фоне работы Еврокомиссии над новым инструментом торговой защиты, который называют "kill-switch" — он позволит быстро перекрыть доступ Китая на рынок ЕС в случае серьезных потрясений, вызванных агрессивной торговой политикой."Китай выступает против политизации экономических и торговых вопросов, чрезмерного преувеличения понятия безопасности и прибегания к одностороннему или максимальному давлению", — сказал Цай. Он добавил: "Если сторона ЕС будет настаивать на принятии ограничительных и дискриминационных мер против Китая, Китаю придется принять контрмеры для твердой защиты своих интересов".ЕС сталкивается с рекордным торговым дефицитом с Китаем — около €1 млрд в день. По данным китайской таможни, импорт вырос на 25% за последний год. В октябре прошлого года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать инструмент, который можно быстро применить против стран, чьи политические или экономические действия имеют серьезные последствия для рынка союза. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович в среду заявил депутатам Европарламента, что инструмент должен быть представлен к концу года и позволит ЕС "реагировать гораздо быстрее, даже ограничивая экспорт в Европейский союз". По его словам, он будет направлен против "стран, которые несправедливо обращаются с нами или наносят ущерб европейским интересам".Франция и Германия настаивали на таком инструменте в начале октября, поскольку каждая страна ЕС теперь сталкивается с торговым дефицитом с Пекином, а китайский импорт угрожает целым отраслям. Шаг Парижа и Берлина произошел на фоне переговоров Брюсселя и Пекина, начавшихся в июне previous year с целью ребалансировки торговых отношений. Кроме того, 9 октября Комиссия достигла соглашения о сокращении импорта гибридных автомобилей из Китая в ЕС. После этого технические переговоры возобновились, а новая встреча Шефчовича с министром торговли Китая Ван Вэньтао запланирована на март 2027 года.Лидеры ЕС также попросили Комиссию принять меры, включая квоты и тарифы, против китайского импорта в химическую и машиностроительную отрасли. Шефчович неоднократно отмечал, что торговый вопрос с Китаем стал политическим в Европе из-за тысяч рабочих мест. Несмотря на переговоры, Комиссия продолжает вводить дополнительные пошлины на китайские товары после расследований, выявивших несправедливое ценообразование или субсидии. Китай уже угрожал контрмерами против законопроекта — Закона об промышленных ускорителях, который обсуждается в ЕС и направлен на ограничение доступа к госзакупкам и инвестициям.

китай

брюссель

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, брюссель, пекин, марош шефчович, ес