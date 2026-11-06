Китай пригрозил ЕС ответными мерами из-за "выключателя" для защиты рынка
Euronews: КНР готовит контрмеры, пока Брюссель ищет инструменты против дешевого импорта
© РИА Новости . Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Китай предупредил Евросоюз о возможных ответных действиях, если Брюссель примет односторонние ограничительные меры против китайских интересов. Об этом заявил посол КНР в ЕС Цай Жунь, сообщает Euronews. Заявление прозвучало на фоне работы Еврокомиссии над новым инструментом торговой защиты, который называют "kill-switch" — он позволит быстро перекрыть доступ Китая на рынок ЕС в случае серьезных потрясений, вызванных агрессивной торговой политикой.
"Китай выступает против политизации экономических и торговых вопросов, чрезмерного преувеличения понятия безопасности и прибегания к одностороннему или максимальному давлению", — сказал Цай. Он добавил: "Если сторона ЕС будет настаивать на принятии ограничительных и дискриминационных мер против Китая, Китаю придется принять контрмеры для твердой защиты своих интересов".
ЕС сталкивается с рекордным торговым дефицитом с Китаем — около €1 млрд в день. По данным китайской таможни, импорт вырос на 25% за последний год. В октябре прошлого года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать инструмент, который можно быстро применить против стран, чьи политические или экономические действия имеют серьезные последствия для рынка союза. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович в среду заявил депутатам Европарламента, что инструмент должен быть представлен к концу года и позволит ЕС "реагировать гораздо быстрее, даже ограничивая экспорт в Европейский союз". По его словам, он будет направлен против "стран, которые несправедливо обращаются с нами или наносят ущерб европейским интересам".
Франция и Германия настаивали на таком инструменте в начале октября, поскольку каждая страна ЕС теперь сталкивается с торговым дефицитом с Пекином, а китайский импорт угрожает целым отраслям. Шаг Парижа и Берлина произошел на фоне переговоров Брюсселя и Пекина, начавшихся в июне previous year с целью ребалансировки торговых отношений. Кроме того, 9 октября Комиссия достигла соглашения о сокращении импорта гибридных автомобилей из Китая в ЕС. После этого технические переговоры возобновились, а новая встреча Шефчовича с министром торговли Китая Ван Вэньтао запланирована на март 2027 года.
Лидеры ЕС также попросили Комиссию принять меры, включая квоты и тарифы, против китайского импорта в химическую и машиностроительную отрасли. Шефчович неоднократно отмечал, что торговый вопрос с Китаем стал политическим в Европе из-за тысяч рабочих мест. Несмотря на переговоры, Комиссия продолжает вводить дополнительные пошлины на китайские товары после расследований, выявивших несправедливое ценообразование или субсидии. Китай уже угрожал контрмерами против законопроекта — Закона об промышленных ускорителях, который обсуждается в ЕС и направлен на ограничение доступа к госзакупкам и инвестициям.