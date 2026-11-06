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Концерт Басты возглавил топ-10 мероприятий России по продажам билетов

Концерт Басты возглавил топ-10 мероприятий России по продажам билетов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Концерт Басты возглавил топ-10 мероприятий России по продажам билетов

Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) возглавил топ-10 мероприятий России по продажам билетов в третьем квартале, а в тройку лидеров вошли мюзиклы "Ничего не | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:25+0300

2026-11-06T15:25+0300

2026-11-06T15:26+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) возглавил топ-10 мероприятий России по продажам билетов в третьем квартале, а в тройку лидеров вошли мюзиклы "Ничего не бойся, я с тобой" Театра МДМ и "Вальс Бостон" Театра Эстрады, следует из данных "Яндекс. Афиши", с которыми ознакомилось РИА Новости. По итогам третьего квартала 2026 года "Яндекс. Афиша" продала 6,4 миллиона билетов, из которых больше половины приходится на концерты. "Концерты традиционно занимают первое место по объему продаж на "Яндекс. Афише" - этот сегмент вырос на 28% год к году и достиг 9,2 миллиарда рублей. Самым продаваемым событием квартала стал концерт Басты на Большой спортивной арене "Лужники", - рассказали там. Российские зрители в третьем квартале на "Яндекс. Афише" и на сайтах партнеров купили 235 тысяч билетов (+21,3%) более чем на 1,35 миллиарда рублей (+34,2%) на концерты на крупнейших площадках-стадионах. Первое место в рейтинге топ-10 мероприятий России по продажам занял концерт Басты на стадионе "Лужники", на втором месте - мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" Театра "Московский Дворец Молодежи", а замыкает тройку лидеров "Вальс-бостон" Театра Эстрады. Также в десятку лидеров вошли юбилейное шоу Большого московского цирка "Совсем Большой", занявший четвертое место, концерт Вани Дмитриенко на стадионе "Лужники" на пятой строчке, концерт группы "Звери" в "Лужниках", расположившийся на шестом месте, концерт группы "Руки Вверх" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге на седьмом месте. И замыкают топ концерт "Баста - Guf" в "Лужниках", представление "Королевский цирк" Санкт-Петербургского Цирка на Фонтанке и шоу Цирка Никулина на Цветном бульваре "Весь этот цирк". Топ самых продаваемых событий пришелся на Москву и Санкт-Петербург. При этом более половины проданных билетов приходится на регионы - Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск. Так, по итогам девяти месяцев на этих площадках продано 791,4 тысячи билетов на стадионные концерты – на 34,4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

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